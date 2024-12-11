Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN
- Hồ Chí Minh:
- Số 36, Đường số 1, KDC Cityland, P. Tân Phú, Quận 7.
- Tầng B1, Số 10, Đường Mai Chí Thọ, P. Thủ Thiêm, Quận 2, TP. Thủ Đức
- 325 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1.
- 28 Gò Dầu, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú., Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Thời gian làm việc:8 tiếng/ngày/theo ca; 1 tuần OFF 1 ngày
Thời gian làm việc:
- BioMart 36: 7h00 - 15h00; 13h00 - 21h00
- Vivo: 10h00 - 18h00; 14h00 - 22h00
1. Đối với hàng hóa
Đối với hàng hóa
- Trưng bày hàng hóa: Luôn đảm bảo hàng hóa phải được trưng bày đúng layout, hàng hóa trên kệ luôn phải được sắp xếp gọn gàng, trình bày đẹp mắt.
- Nắm vững các kiến thức của tất cả loại hàng hóa đang bán tại cửa hàng.
- Bán hàng: Tư vấn thông tin sản phẩm để khách dễ dàng chọn lựa sản phẩm.
- Có trách nhiệm với bảo quản hàng hóa tại cửa hàng: về số lượng, hạn sử dụng, team bao bì nếu khác với quy chuẩn (móp méo, sản phẩm có mùi lạ) thì báo ngay cho cấp QLTT.
- Báo cáo cho cấp QLTT khi phát hiện tình trạng thiếu hụt và những hành vi cố ý phá hại sản phẩm.
- Vệ sinh: luôn giữ vệ sinh chung ở Cửa hàng để đảm bảo ATVSTP.
- Kiểm kê hàng tồn theo mã hàng, nộp hóa đơn bán hàng và tiền bán hàng về công ty đúng theo quy định.
- Giao tiếp: đúng chuẩn mực với đồng nghiệp, khách hàng và cấp trên theo tài liệu huấn luyện.
- Đào tạo sản phẩm mới: nhận tư liệu, nghe hướng dẫn và học thuộc các kiến thức.
2. Với sản phẩm pha chế
- Thực hiện pha chế theo công thức và định mức của công ty. Ghi chép đầy đủ sản lượng sản xuất hằng ngày, giải trình nếu pha chế vượt định mức.
- Bàn giao CCDC, NVL, tài sản khi kết ca phải có kí nhận của 2 bên.
- Báo cáo công viêc trực tiếp với Cửa hàng trưởng.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp: 12/12 trở lên, tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Tuổi: từ 22 - 35, Nam/Nữ
Làm được xoay ca
Kinh nghiệm bán hàng từ 6 tháng trở lên; Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực siêu thị cao cấp hoặc cửa hàng F&B
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, ứng cử văn minh.
Mẫn cán, trung thực, linh động và có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN Thì Được Hưởng Những Gì
7.000.000 - 8.000.000đ
Có cơ hội phát triển và lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
