Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Thời gian làm việc:8 tiếng/ngày/theo ca; 1 tuần OFF 1 ngày

Thời gian làm việc:

- BioMart 36: 7h00 - 15h00; 13h00 - 21h00

- Vivo: 10h00 - 18h00; 14h00 - 22h00

1.Đối với hàng hóa

- Trưng bày hàng hóa: Luôn đảm bảo hàng hóa phải được trưng bày đúng layout, hàng hóa trên kệ luôn phải được sắp xếp gọn gàng, trình bày đẹp mắt.

- Nắm vững các kiến thức của tất cả loại hàng hóa đang bán tại cửa hàng.

- Bán hàng: Tư vấn thông tin sản phẩm để khách dễ dàng chọn lựa sản phẩm.

- Có trách nhiệm với bảo quản hàng hóa tại cửa hàng: về số lượng, hạn sử dụng, team bao bì nếu khác với quy chuẩn (móp méo, sản phẩm có mùi lạ) thì báo ngay cho cấp QLTT.

- Báo cáo cho cấp QLTT khi phát hiện tình trạng thiếu hụt và những hành vi cố ý phá hại sản phẩm.

- Vệ sinh: luôn giữ vệ sinh chung ở Cửa hàng để đảm bảo ATVSTP.

- Kiểm kê hàng tồn theo mã hàng, nộp hóa đơn bán hàng và tiền bán hàng về công ty đúng theo quy định.

- Giao tiếp: đúng chuẩn mực với đồng nghiệp, khách hàng và cấp trên theo tài liệu huấn luyện.

- Đào tạo sản phẩm mới: nhận tư liệu, nghe hướng dẫn và học thuộc các kiến thức.

2. Với sản phẩm pha chế

- Thực hiện pha chế theo công thức và định mức của công ty. Ghi chép đầy đủ sản lượng sản xuất hằng ngày, giải trình nếu pha chế vượt định mức.

- Bàn giao CCDC, NVL, tài sản khi kết ca phải có kí nhận của 2 bên.

- Báo cáo công viêc trực tiếp với Cửa hàng trưởng.