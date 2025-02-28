Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP KỶ NGUYÊN XANH làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: xăng xe, cơm trưa, công tác phí đi thị trường, hỗ trợ sim điện thoại... Được làm việc trong môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp. Được đào tạo trực tiếp bởi đội ngũ trẻ có nhiều năm kinh nghiệm.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh như gọi điện, gửi email, đến trực tiếp các công trình xây dựng hoặc liên hệ với các công ty kiến trúc và xây dựng.

Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đặc biệt là các nhà thầu và kiến trúc sư.

2. Tư vấn và giới thiệu sản phẩm.

Hiểu rõ về đặc tính, ưu điểm và lợi ích của các loại vật liệu xây dựng mà công ty cung cấp để tư vấn phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Giải đáp thắc mắc, tư vấn các giải pháp phù hợp và hỗ trợ kỹ thuật cần thiết liên quan đến sản phẩm.

3. Đàm phán và chốt đơn hàng.

Thương lượng giá cả, điều khoản giao hàng, thanh toán và các chính sách khác liên quan.

Soạn thảo, ký kết hợp đồng và đảm bảo mọi điều khoản hợp đồng đều rõ ràng và thống nhất với khách hàng.

4. Theo dõi đơn hàng và chăm sóc khách hàng sau bán.

Giám sát quy trình giao hàng và đảm bảo sản phẩm đến đúng thời gian và địa điểm khách yêu cầu.

Chăm sóc khách hàng sau bán để duy trì mối quan hệ, xử lý khiếu nại, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

5. Đảm bảo doanh số và báo cáo công việc.

Đặt mục tiêu bán hàng cá nhân và nỗ lực hoàn thành hoặc vượt doanh số hàng tháng.

Báo cáo tình hình kinh doanh, doanh số và các hoạt động khác liên quan đến công việc cho cấp quản lý.

6. Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Nắm bắt xu hướng thị trường, nghiên cứu nhu cầu và các sản phẩm cạnh tranh.

Đề xuất các giải pháp để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và xây dựng các chiến lược bán hàng hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Sử dụng tốt các phần mềm công việc cơ bản như Word, Excel, AI...để phục vụ công việc

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, tư vấn khách hàng

Chăm chỉ, nhiệt huyết và có trách nhiệm cao.

Am hiểu về ngành xây dựng là một lợi thế.

Có bằng oto là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP KỶ NGUYÊN XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Đến 6 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP KỶ NGUYÊN XANH

