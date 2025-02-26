Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ DŨNG TIẾN- CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

- Nhận và thực

- Nhận và thực hiện chỉ tiêu: bán hàng, kinh doanh phụ kiện, các gói giá trị gia tăng, ...; Báo cáo công việc theo quy định.

- Tìm kiếm, chăm sóc, phát triển mối quan hệ với khách hàng tại thị trường được giao và xây dựng hình ảnh TVBH chuyên nghiệp.

- Triển khai các hoạt động marketing phục vụ bán hàng.

- Tuân thủ các chính sách, quy định về bán hàng, tài chính – kế toán. Theo dõi thực hiện hợp đồng, công tác bàn giao xe, hồ sơ xe và hướng dẫn lái xe an toàn cho khách.

- Tiếp nhận và xử lý thông tin khiếu nại của khách hàng trong phạm vi công việc.

- Liên tục trau dồi, học hỏi kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng, quy trình, ứng dụng CNTT của Đại lý và Honda Việt Nam