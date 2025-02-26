Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ DŨNG TIẾN- CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ DŨNG TIẾN- CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ DŨNG TIẾN- CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ DŨNG TIẾN- CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- Bình Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận và thực
- Nhận và thực hiện chỉ tiêu: bán hàng, kinh doanh phụ kiện, các gói giá trị gia tăng, ...; Báo cáo công việc theo quy định.
- Tìm kiếm, chăm sóc, phát triển mối quan hệ với khách hàng tại thị trường được giao và xây dựng hình ảnh TVBH chuyên nghiệp.
- Triển khai các hoạt động marketing phục vụ bán hàng.
- Tuân thủ các chính sách, quy định về bán hàng, tài chính – kế toán. Theo dõi thực hiện hợp đồng, công tác bàn giao xe, hồ sơ xe và hướng dẫn lái xe an toàn cho khách.
- Tiếp nhận và xử lý thông tin khiếu nại của khách hàng trong phạm vi công việc.
- Liên tục trau dồi, học hỏi kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng, quy trình, ứng dụng CNTT của Đại lý và Honda Việt Nam
- Liên tục trau dồi, học hỏi kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng, quy trình, ứng dụng CNTT của Đại lý và Honda Việt Nam

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm.
Đam mê kinh doanh xe ô tô.
Ưu tiên có bằng lái xe B2.
Năng động, nhanh nhẹn, tư duy tốt. Tác phong lịch sự, giao tiếp lịch thiệp; Kỹ năng thuyết phục, đàm phán tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ DŨNG TIẾN- CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng + Hoa hồng + KPI + Bonus.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ DŨNG TIẾN- CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ DŨNG TIẾN- CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ DŨNG TIẾN- CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu vực 5, Đường Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

