Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ DŨNG TIẾN- CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ DŨNG TIẾN- CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
- Bình Định:
- Bình Định
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhận và thực
- Nhận và thực hiện chỉ tiêu: bán hàng, kinh doanh phụ kiện, các gói giá trị gia tăng, ...; Báo cáo công việc theo quy định.
- Tìm kiếm, chăm sóc, phát triển mối quan hệ với khách hàng tại thị trường được giao và xây dựng hình ảnh TVBH chuyên nghiệp.
- Triển khai các hoạt động marketing phục vụ bán hàng.
- Tuân thủ các chính sách, quy định về bán hàng, tài chính – kế toán. Theo dõi thực hiện hợp đồng, công tác bàn giao xe, hồ sơ xe và hướng dẫn lái xe an toàn cho khách.
- Tiếp nhận và xử lý thông tin khiếu nại của khách hàng trong phạm vi công việc.
- Liên tục trau dồi, học hỏi kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng, quy trình, ứng dụng CNTT của Đại lý và Honda Việt Namiện chỉ tiêu: bán hàng, kinh doanh phụ kiện, các gói giá trị gia tăng, ...; Báo cáo công việc theo quy định.
- Liên tục trau dồi, học hỏi kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng, quy trình, ứng dụng CNTT của Đại lý và Honda Việt Nam
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê kinh doanh xe ô tô.
Ưu tiên có bằng lái xe B2.
Năng động, nhanh nhẹn, tư duy tốt. Tác phong lịch sự, giao tiếp lịch thiệp; Kỹ năng thuyết phục, đàm phán tốt.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ DŨNG TIẾN- CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ DŨNG TIẾN- CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI