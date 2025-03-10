Tuyển Nhân viên kinh doanh CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y TẾ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y TẾ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Định:
- 450 Bạch Đằng,Bình Định
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn, bán hàng
Sắp xếp, trưng bày hàng hóa, dọn dẹp và vệ sinh cửa hàng sạch sẽ
Các công việc giấy tờ theo yêu cầu của cửa hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên. Ưu tiên các ngành kinh tế, kế toán.
Tuổi từ 22-30 tuổi (Ưu tiên nữ)
Có kĩ năng vi tính văn phòng (Word, Excel) và sử dụng vi tính thành thạo
Có kỉ luật, trách nhiệm, chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực
Tại CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y TẾ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 160.000/ ca 7 tiếng/ ngày
Thưởng doanh số bán hàng (theo kế hoạch bán hàng của cửa hàng), thưởng cuối năm.
Được đào tạo kĩ năng và kinh nghiệm bán hàng
Bồi dưỡng chuyên môn về các mặt hàng trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y TẾ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI