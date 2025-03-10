Tuyển Nhân viên kinh doanh CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y TẾ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - 450 Bạch Đằng,Bình Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, bán hàng

Sắp xếp, trưng bày hàng hóa, dọn dẹp và vệ sinh cửa hàng sạch sẽ

Các công việc giấy tờ theo yêu cầu của cửa hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên. Ưu tiên các ngành kinh tế, kế toán.

Tuổi từ 22-30 tuổi (Ưu tiên nữ)

Có kĩ năng vi tính văn phòng (Word, Excel) và sử dụng vi tính thành thạo

Có kỉ luật, trách nhiệm, chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực

Tại CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y TẾ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 160.000/ ca 7 tiếng/ ngày

Thưởng doanh số bán hàng (theo kế hoạch bán hàng của cửa hàng), thưởng cuối năm.

Được đào tạo kĩ năng và kinh nghiệm bán hàng

Bồi dưỡng chuyên môn về các mặt hàng trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y TẾ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin