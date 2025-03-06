Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bidicomed làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Thôn 1, xã an toàn,Bình Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nẫu Ecovalley (Nẫu Herbal Farmstay) là một nông trại dược liệu tổng hợp bao gồm các hoạt động như: lưu trú, du lịch trải nghiệm thiên nhiên – văn hóa, ẩm thực, cafe, thưởng trà và bày bán các sản phẩm dược liệu.

Nẫu Ecovalley nằm ở vùng núi của tỉnh Bình Định với độ cao 1000m và điều kiện thời tiết mát mẻ quanh năm. Nơi đây nằm ẩn mình tách biệt trong rừng bảo tồn vệ tinh của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng, giữa làng bản của người đồng bào Ba Na. Nơi đây được những chàng dược sĩ trẻ nhiệt huyết lựa chọn làm “đất lành” để bảo tồn, phát triển nguồn tài nguyên thảo dược đầy phong phú và giá trị của Việt Nam cũng như cải thiện sinh kế cho người đồng bào bản địa.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới Tính: Nữ

Có kỹ năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm trong công việc .

Giao tiếp tiếng anh .

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí quản lý .

Tại Công ty Cổ phần Bidicomed Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Được đào tạo liên tục để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Mức lương thỏa thuận và được hưởng các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.

Cam kết đảm bảo đầy đủ các chế độ dành cho người lao động, Lương thưởng theo chế độ, nghĩ lễ, thưởng lễ tết,…..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bidicomed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.