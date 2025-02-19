Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Miền Trung làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - |

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

* Ứng viên có thể chọn ứng tuyển tại Bình Định hoặc Quảng Nam

- Chịu trách nhiệm về doanh số/ sản lượng bán và mở điểm bán mới trong khu vực được phân công.

- Lập kế hoạch triển khai việc bán hàng, chương trình hỗ trợ bán hàng của công ty tại điểm bán.

- Thực hiện kế hoạch thăm viếng khách hàng và báo cáo các thông tin, hình ảnh cho Giám sát bán hàng.

- Đại diện công ty trao đổi với chủ điểm bán (quán nhậu nhỏ, tạp hóa, đại lý) về chương trình bán hàng.

- Thu thập và báo cáo các thông tin về tình hình kinh doanh của điểm bán, thị trường.

- Thực hiện các tiêu chuẩn bán hàng, trưng bày sản phẩm tại điểm bán theo chính sách của công ty.

- Thực hiện các hoạt động quảng bá và các hoạt động xây dựng hình ảnh nhãn hiệu tại các điểm bán.

- Tìm kiếm các điểm bán mới trong địa bàn được giao. Thực hiện các công việc giấy tờ có liên quan.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế/Quản trị kinh doanh / Marketing.

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương ngành hàng tiêu dùng, bia-rượu-nước giải khát

- Am hiểu về tâm lý khách hàng và công tác thị trường.

- Đáp ứng yêu cầu về kỹ năng giao tiếp, thương lượng, bán hàng và vi tính văn phòng.

- Phẩm chất cá nhân: Trung thực, chịu khó, kiên trì, cầu tiến.

- Sẵn sàng làm việc buổi tối (ngoài giờ) thường xuyên và di chuyển khác địa bàn khi cần thiết.

Tại Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Miền Trung Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh theo kinh nghiệm.

- Tham gia các chế độ BHXH theo quy định của Luật lao động.

- Lương tháng 13, chính sách thưởng hàng tháng, hàng năm, tăng lương theo chế độ của Công ty và theo kết quả đánh giá KPIs.

- Cơ hội đào tạo và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Miền Trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin