Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Gọi điện thoại, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng

Xin thông tin khách hàng quan tâm tới sản phẩm

Note thông tin và báo cáo hàng ngày trong nhóm làm việc

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, độ tuổi từ 18 - 35t

Ưu tiên có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm được đào tạo,...

Có tinh thần tích cực, trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Linh hoạt thời gian làm việc, đăng ký thời gian làm theo lịch cá nhân, đăng ký hàng tuần

Được đào tạo, hỗ trợ công cụ trong quá trình làm việc

Chế độ phúc lợi theo luật lao động, chế độ nghỉ mát du lịch hàng năm, nghỉ lễ Tết,...

Tham gia các hoạt động hấp dẫn: Team Building, kickoff, hội thảo... và các hoạt động văn hóa thường niên của công ty.

Hỗ trợ dấu mộc và số liệu cho sinh viên thực tập chuyên ngành kinh tế, quản trị, nhân lực,...

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT

