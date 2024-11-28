Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Gọi điện thoại, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng
Xin thông tin khách hàng quan tâm tới sản phẩm
Note thông tin và báo cáo hàng ngày trong nhóm làm việc

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, độ tuổi từ 18 - 35t
Ưu tiên có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm được đào tạo,...
Có tinh thần tích cực, trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Linh hoạt thời gian làm việc, đăng ký thời gian làm theo lịch cá nhân, đăng ký hàng tuần
Được đào tạo, hỗ trợ công cụ trong quá trình làm việc
Chế độ phúc lợi theo luật lao động, chế độ nghỉ mát du lịch hàng năm, nghỉ lễ Tết,...
Tham gia các hoạt động hấp dẫn: Team Building, kickoff, hội thảo... và các hoạt động văn hóa thường niên của công ty.
Hỗ trợ dấu mộc và số liệu cho sinh viên thực tập chuyên ngành kinh tế, quản trị, nhân lực,...
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT

Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 108 Nguyễn Hoàng , Mỹ Đình , Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

