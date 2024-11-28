Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Gọi điện thoại, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng
Xin thông tin khách hàng quan tâm tới sản phẩm
Note thông tin và báo cáo hàng ngày trong nhóm làm việc
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, độ tuổi từ 18 - 35t
Ưu tiên có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm được đào tạo,...
Có tinh thần tích cực, trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm được đào tạo,...
Có tinh thần tích cực, trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Linh hoạt thời gian làm việc, đăng ký thời gian làm theo lịch cá nhân, đăng ký hàng tuần
Được đào tạo, hỗ trợ công cụ trong quá trình làm việc
Chế độ phúc lợi theo luật lao động, chế độ nghỉ mát du lịch hàng năm, nghỉ lễ Tết,...
Tham gia các hoạt động hấp dẫn: Team Building, kickoff, hội thảo... và các hoạt động văn hóa thường niên của công ty.
Hỗ trợ dấu mộc và số liệu cho sinh viên thực tập chuyên ngành kinh tế, quản trị, nhân lực,...
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp
Được đào tạo, hỗ trợ công cụ trong quá trình làm việc
Chế độ phúc lợi theo luật lao động, chế độ nghỉ mát du lịch hàng năm, nghỉ lễ Tết,...
Tham gia các hoạt động hấp dẫn: Team Building, kickoff, hội thảo... và các hoạt động văn hóa thường niên của công ty.
Hỗ trợ dấu mộc và số liệu cho sinh viên thực tập chuyên ngành kinh tế, quản trị, nhân lực,...
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ĐẠI TIẾN HƯNG PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
