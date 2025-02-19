Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nonostyle làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Phát triển điểm bán mới trên địa bàn được giao, đúng tiệp khách hàng của Công ty (các địa điểm kinh doanh du lịch, điểm dừng chân, địa điểm có nhiều khách vãng lai, các siêu thị mini...)

- Thực hiện công việc chăm sóc khách hàng được giao, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ kết hợp mở thêm khách hàng mới.

- Quản lý, kiểm tra hàng tồn kho tại điểm bán, đảm bảo điểm bán không xảy ra tình trạng thiếu hàng, tồn kho hết hạn sử dụng, hư hỏng do nhiều nguyên nhân.

- Chịu trách nhiệm độ bao phủ trên địa bàn được giao, đảm bảo chỉ tiêu doanh số bán hàng (KPI).

- Chăm sóc hình ảnh, trưng bày sản phẩm, giám sát tồn kho, date sản phẩm tại điểm bán.

- Triển khai các chương trình khuyến mãi, truyền thông đến các điểm bán đảm bảo nhanh chóng, đầy đủ, chính xác.

- Chủ động đề xuất các chiến lược bán hàng giúp thúc đẩy doanh số.

- Thực hiện kế hoạch báo cáo số liệu kinh doanh, tình hình đối thủ, phân tích thị trường.

- Các công việc khác theo phân của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Số lượng tuyển: 03

- Thị trường: miền Tây (văn phòng tại Cần Thơ).

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành có liên quan.

- Có kinh nghiệm bán hàng ít nhất 01 năm (ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm bán hàng thực phẩm bánh kẹo, đặc sản)

- Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập; Có khả năng quan sát, xử lý tình huống tốt.

- Có khả năng đàm phán, giao tiếp, xây dựng mối quan hệ với khách hàng;

- Kỹ năng tin học cơ bản. Có laptop cá nhân.

- Có thể đi công tác ngoài tỉnh, hỗ trợ các sự kiện marketing bán hàng ngắn ngày.

Tại Công Ty TNHH Nonostyle Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nonostyle

