Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Du Lịch Việt Châu Á làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Quận Cái Răng - Cần Thơ, Quận Cái Răng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phụ trách các công việc liên quan đến mảng du lịch, chăm sóc khách hàng của công ty.

• Chạy quảng cáo Zalo, Facebook.

• Thông thạo phần mềm Canva.

• Truyền đạt đúng nội dung và ý cần truyền đạt.

• Chịu khó và nhiệt huyết với công việc.

• Trả lời các câu hỏi liên quan đến sản phẩm, dịch vụ du lịch và gợi ý các thông tin về sản phẩm, dịch vụ khác để thu hút khách hàng tiềm năng.

• Xử lý các cuộc gọi đến.

• Ghi chép thông tin tài khoản để mở tài khoản và cập nhật dữ liệu khách hàng.

• Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm, dịch vụ bằng cách xác minh khiếu nại từ khách hàng; xác định nguyên nhân của vấn đề; lựa chọn và giải thích giải pháp tốt nhất; sửa chữa hoặc điều chỉnh tức thời; theo sát để đảm bảo vấn đề đã được giải quyết và làm hài lòng khách hàng.

• Thông báo cho khách hàng về các chương trình khuyến mãi, giảm giá.

• Thu thập thông tin khách hàng và phân tích nhu cầu khách hàng để đề xuất sản phẩm, dịch vụ tiềm năng với nhà quản lý.

• Tuân thủ quy trình, hướng dẫn và chính sách của công ty.

• Đóng góp vào nỗ lực chung của nhóm để hoàn thành kết quả công việc khi cần.

• Hỗ trợ các phòng ban khác khi cần thiết.

. Có chí cầu tiến.

• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: nữ

• Tuổi từ 20 tuổi trở lên.

• Kiến thức về sản phẩm.

• Kỹ năng giải quyết vấn đề.

• Hiểu biết về thị trường.

• Kỹ năng lắng nghe và giao tiếp tốt.

• Kỹ năng phân tích sản phẩm, dịch vụ.

• Khả năng đa nhiệm.

• Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

• Có kinh nghiệm làm nhân viên bán hàng, nhân viên telesales, nhân viên kinh doanh hoặc các vị trí tương tự.

• Sử dụng thành thạo máy vi tính, word, excel.

• Sức khỏe tốt.

• Những bạn ham học hỏi, hòa đồng, năng động, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Du Lịch Việt Châu Á Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn (có thể thỏa thuận theo kinh nghiệm)

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

• Thưởng theo năng lực.

• Thưởng cuối năm.

• Cùng các chế độ đãi ngộ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du Lịch Việt Châu Á

