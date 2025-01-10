Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Du Lịch Việt Châu Á làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Du Lịch Việt Châu Á
- Cần Thơ:
- Quận Cái Răng
- Cần Thơ, Quận Cái Răng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Phụ trách các công việc liên quan đến mảng du lịch, chăm sóc khách hàng của công ty.
• Chạy quảng cáo Zalo, Facebook.
• Thông thạo phần mềm Canva.
• Truyền đạt đúng nội dung và ý cần truyền đạt.
• Chịu khó và nhiệt huyết với công việc.
• Trả lời các câu hỏi liên quan đến sản phẩm, dịch vụ du lịch và gợi ý các thông tin về sản phẩm, dịch vụ khác để thu hút khách hàng tiềm năng.
• Xử lý các cuộc gọi đến.
• Ghi chép thông tin tài khoản để mở tài khoản và cập nhật dữ liệu khách hàng.
• Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm, dịch vụ bằng cách xác minh khiếu nại từ khách hàng; xác định nguyên nhân của vấn đề; lựa chọn và giải thích giải pháp tốt nhất; sửa chữa hoặc điều chỉnh tức thời; theo sát để đảm bảo vấn đề đã được giải quyết và làm hài lòng khách hàng.
• Thông báo cho khách hàng về các chương trình khuyến mãi, giảm giá.
• Thu thập thông tin khách hàng và phân tích nhu cầu khách hàng để đề xuất sản phẩm, dịch vụ tiềm năng với nhà quản lý.
• Tuân thủ quy trình, hướng dẫn và chính sách của công ty.
• Đóng góp vào nỗ lực chung của nhóm để hoàn thành kết quả công việc khi cần.
• Hỗ trợ các phòng ban khác khi cần thiết.
. Có chí cầu tiến.
• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tuổi từ 20 tuổi trở lên.
• Kiến thức về sản phẩm.
• Kỹ năng giải quyết vấn đề.
• Hiểu biết về thị trường.
• Kỹ năng lắng nghe và giao tiếp tốt.
• Kỹ năng phân tích sản phẩm, dịch vụ.
• Khả năng đa nhiệm.
• Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
• Có kinh nghiệm làm nhân viên bán hàng, nhân viên telesales, nhân viên kinh doanh hoặc các vị trí tương tự.
• Sử dụng thành thạo máy vi tính, word, excel.
• Sức khỏe tốt.
• Những bạn ham học hỏi, hòa đồng, năng động, chịu được áp lực công việc.
Tại Công Ty TNHH Du Lịch Việt Châu Á Thì Được Hưởng Những Gì
• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
• Thưởng theo năng lực.
• Thưởng cuối năm.
• Cùng các chế độ đãi ngộ khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du Lịch Việt Châu Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
