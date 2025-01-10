Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Cần Thơ thu nhập 12 - 40 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Cần Thơ thu nhập 12 - 40 Triệu

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2025
Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Mức lương
12 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 40 Triệu

- Nhận toàn bộ Mục tiêu và Doanh thu kinh doanh vùng/ khu vực phụ trách.
- Triển khai Chiến lược và Nội dung thực hiện công việc đến Nhân viên kinh doanh vùng/ khu vực phụ trách.
- Theo dõi giám sát để hoàn thành mục tiêu của nhân viên kinh doanh vùng phụ trách.
- Chịu trách nhiệm việc thực hiện của nhân viên kinh doanh vùng.
- Triển khai các chương trình thị trường trọng điểm và chịu trách nhiệm kết quả thị trường vùng phụ trách.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.
* Thời gian làm việc: 8h00 – 17h45 từ thứ 2 - thứ 6

Với Mức Lương 12 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí giám sát vùng và ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, điện máy, điện tử, điện lạnh, gia dụng,...
- Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống kênh GT, bám sát mục tiêu, không ngại di chuyển công tác địa bàn tỉnh
- Thông thạo địa bàn khu vực phụ trách
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.
- Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, v.v.)
- Giới tính: Nam

Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 12- 20 triệu + % hoa hồng theo NVKD khu vực phụ trách (Thu nhập upto 40tr)
- Xét tăng lương 1 năm 2 lần.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký hợp đồng lao động chính thức và các chế độ đãi ngộ phúc lợi khác (Thưởng lễ tết, nghỉ mát năm, khám sức khỏe, các hoạt động gắn kết nhân viên…)
- Được tham gia các chương trình, khóa học đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp, nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 14 Nguyễn Cảnh Dị, Q Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-12-40-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-can-tho-job277565
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Jaspal Company Limited
Tuyển Product Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD
Jaspal Company Limited
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Cần Thơ Còn 22 ngày để ứng tuyển 600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Tuyển Trưởng ca TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Hạn nộp: 18/09/2025
Cần Thơ Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Tuyển Area sales manager CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Cần Thơ Hồ Chí Minh An Giang Còn 3 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập 9 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 20/09/2025
Cần Thơ Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC
Hạn nộp: 17/09/2025
Cần Thơ Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Hạn nộp: 30/09/2025
An Giang Bạc Liêu Cần Thơ Đồng Tháp Tiền Giang Vĩnh Long Hậu Giang Bến Tre Sóc Trăng Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BMC Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần BMC Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BMC Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Cần Thơ Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 246 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam ) làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng Ngân Long làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần xây dựng Ngân Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Vương Tấn làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Đầu Tư Vương Tấn
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đồng Tâm làm việc tại Hậu Giang thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Đồng Tâm
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đồng Tâm làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Đồng Tâm
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Mekong Xuân Phúc làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Mekong Xuân Phúc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Cần Thơ thu nhập Từ 5 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Trên 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SƠN ASIAN DRAGON VIỆT NAM làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SƠN ASIAN DRAGON VIỆT NAM
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Cần Thơ Ford - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn Ô Tô Cần Thơ làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận Cần Thơ Ford - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn Ô Tô Cần Thơ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Bách Huy làm việc tại Bạc Liêu thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Bách Huy
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Bách Huy làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 10 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Bách Huy
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dr.durian làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH Dr.durian
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
7.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Từ 101 Triệu CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONAL VIỆT NAM
Trên 101 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LINH AGRITECH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Từ 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LINH AGRITECH
Trên 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu JobsGO Recruit
6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
7.5 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam
6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Center Lab Việt Nam Trung tâm xét nghiệm y khoa làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty cổ phần Center Lab Việt Nam Trung tâm xét nghiệm y khoa
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần MISA Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần MISA Pro Company
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Tín Minh Khoa làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 15 Triệu Công TY TNHH Tín Minh Khoa
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Xuân Vy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu Công ty TNHH Xuân Vy
13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Mediastep Software VN
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH làm việc tại Cà Mau thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường làm việc tại Hậu Giang thu nhập Đến 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Thuận Tường
Tới 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Miền Tây làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Miền Tây
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Real Chemical làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Real Chemical
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Long thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm