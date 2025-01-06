Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Tư Vấn Data.Mark Việt Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Số 31, Đường số 1, Khu CBGV – ĐHCT, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Liên hệ khách hàng lần đầu qua điện thoại, giới thiệu, tư vấn khách hàng sử dụng. các dịch vụ công ty đang cung cấp: Dịch vụ Sở hữu trí tuệ, Công cụ hỗ trợ quản lý bán hàng như Website, App, ….

- Tiếp nhận phản hồi Khách hàng & lưu lại Data

- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giọng nói dễ nghe, lưu loát

- Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Tư Vấn Data.Mark Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 30.000/1 giờ + Thưởng

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;

- Được đào tạo các kỹ năng và kiến thức liên quan đến công việc.

- Thời gian làm việc: Theo ca. Không bắt buộc cố định ca.

- Địa chỉ: Số 31, Đường số 1, Khu CBGV – ĐHCT, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Tư Vấn Data.Mark Việt Nam

