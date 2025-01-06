Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Tư Vấn Data.Mark Việt Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Tư Vấn Data.Mark Việt Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Tư Vấn Data.Mark Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Tư Vấn Data.Mark Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Tư Vấn Data.Mark Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Số 31, Đường số 1, Khu CBGV – ĐHCT, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Liên hệ khách hàng lần đầu qua điện thoại, giới thiệu, tư vấn khách hàng sử dụng. các dịch vụ công ty đang cung cấp: Dịch vụ Sở hữu trí tuệ, Công cụ hỗ trợ quản lý bán hàng như Website, App, ….
- Tiếp nhận phản hồi Khách hàng & lưu lại Data
- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giọng nói dễ nghe, lưu loát
- Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Tư Vấn Data.Mark Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 30.000/1 giờ + Thưởng
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;
- Được đào tạo các kỹ năng và kiến thức liên quan đến công việc.
- Thời gian làm việc: Theo ca. Không bắt buộc cố định ca.
- Địa chỉ: Số 31, Đường số 1, Khu CBGV – ĐHCT, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Tư Vấn Data.Mark Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Tư Vấn Data.Mark Việt Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Tư Vấn Data.Mark Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 48 - 50 đường B31, khu dân cư 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

