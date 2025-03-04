Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sản Xuất Băng Keo Hoàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Sản Xuất Băng Keo Hoàn Cầu
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tham gia BHXH
- BHYT
- BHTN đầy đủ Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước, đi du lịch do công ty tổ chức... Thưởng lễ, Tết, 8/3, 20/10, sinh nhật, lương tháng 13, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Duy trì, chăm sóc và phát triển doanh số khách hàng cũ
Tìm kiếm, khai thác và chăm sóc khách hàng mới
Báo giá
Soạn thảo hợp đồng
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Thành thạo vi tính văn phòng
Ưu tiên người miền Nam, có kinh nghiệm bán hàng
Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt.
Thành thạo vi tính văn phòng
Ưu tiên người miền Nam, có kinh nghiệm bán hàng
Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt.
Tại Công ty TNHH Sản Xuất Băng Keo Hoàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Băng Keo Hoàn Cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
