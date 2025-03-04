Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sản Xuất Băng Keo Hoàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tham gia BHXH - BHYT - BHTN đầy đủ Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước, đi du lịch do công ty tổ chức... Thưởng lễ, Tết, 8/3, 20/10, sinh nhật, lương tháng 13, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Duy trì, chăm sóc và phát triển doanh số khách hàng cũ

Tìm kiếm, khai thác và chăm sóc khách hàng mới

Báo giá

Soạn thảo hợp đồng

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Thành thạo vi tính văn phòng

Ưu tiên người miền Nam, có kinh nghiệm bán hàng

Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Sản Xuất Băng Keo Hoàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Băng Keo Hoàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin