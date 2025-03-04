Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sản Xuất Băng Keo Hoàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty TNHH Sản Xuất Băng Keo Hoàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Sản Xuất Băng Keo Hoàn Cầu

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- BHYT

Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Duy trì, chăm sóc và phát triển doanh số khách hàng cũ
Tìm kiếm, khai thác và chăm sóc khách hàng mới
Báo giá
Soạn thảo hợp đồng

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Thành thạo vi tính văn phòng
Ưu tiên người miền Nam, có kinh nghiệm bán hàng
Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Sản Xuất Băng Keo Hoàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Băng Keo Hoàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 518 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

