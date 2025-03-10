Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ QUẢNG CÁO BAZAN làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ QUẢNG CÁO BAZAN
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ QUẢNG CÁO BAZAN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ QUẢNG CÁO BAZAN

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk:

- 172

- 174

- 176 Nơ Trang Gưh

- P.Thành Nhất

- TP.Buôn Ma Thuột

- Tỉnh Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Lập kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm khách hàng mới
Tiếp nhận thông tin đặt hàng của khách hàng trên các nhóm khách hàng nội bộ > Xác định chính xác nhu cầu khách hàng về quy cách, chất lượng, tiến độ > Tư vấn khách hàng về giá của sản phẩm > Thương thảo giá và chốt đơn > Chuyển thông tin đơn hàng cho bộ phận nội bộ đáp ứng > Thu hồi công nợ > Chăm sóc khách sau bán hàng.
Gọi điện, khảo sát, tư vấn trực tiếp cho khách hàng
Thiết kế, bốc tách vật tư để lên báo giá cho khách hàng ( chưa có kinh nghiệm được hướng dẫn)
Theo dõi và quản lý đơn hàng
Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng
Quản lý, báo giá, giám sát việc triển khai thiết kế, thi công khách hàng, đốc thúc, thu hồi công nợ khách hàng
Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 20 - 35.
Tốt nghiệp chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh hoặc Thiết Kế Đồ Họa
1 năm kinh nghiệm, ưu tiên sử dụng tốt COREL, PHOTOSHOP, AI, AUTOCARD và các phần mềm khác có liên quan.
Có kinh nghiệm kinh doanh thiết kế quảng cáo ngoài trời, chuyên bảng hiệu, hộp đèn, mặt dựng alu, showroom/
Năng động, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc
Nhanh nhẹn và cẩn thận, chịu áp lực công việc

Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ QUẢNG CÁO BAZAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7( Chủ nhật nghỉ)
- Mức lương thử việc: 85% mức lương thỏa thuận.
- Lương chính thức: Thỏa thuận tùy thuộc vào năng lực
- Có chế độ lương lễ, tết, BHXH đúng theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ QUẢNG CÁO BAZAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ QUẢNG CÁO BAZAN

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ QUẢNG CÁO BAZAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 172-174-176 Nơ Trang Gưh-P.Thành Nhất - TP.BMT

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

