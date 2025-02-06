Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH SX và TM Huyền Quý làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: - Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Chăm sóc khách hàng: lên kế hoạch và thực thi kế hoạch chăm sóc khách hàng VIP, khách hàng đại lý, tư vấn khách hàng online từ page và website

Tìm kiếm khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội

Soạn thảo hợp đồng

Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về đơn hàng.

Kiểm soát công nợ, xuất hàng, thu chi cảu các đơn hàng

Kiểm tra vận đơn, phối hợp với các bên liên quan điều phối đơn hàng

Thực hiện các báo cáo ngày, tuần, tháng, quý theo quy định

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: YÊU CẦU KINH NGHIỆM LÀM NHÂN VIÊN SALE 1-2 NĂM

- Yêu cầu bằng cấp: CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

- Số lượng cần tuyển: 03

- Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định từ thứ 2 đến thứ 7

Tại Công Ty TNHH SX và TM Huyền Quý Thì Được Hưởng Những Gì

+ Tổng thu nhập: TỪ 7.000.000Đ-20.000.000Đ (TÙY THUỘC KPI)

+ Thử việc 1-2 tháng hưởng 75% lương

- Lương tháng 13

- Thưởng KPI theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

+ Được cung cấp máy tính, văn phòng phẩm và các công cụ làm việc

+ Team building, du lịch, nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỉ, BHXH... theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX và TM Huyền Quý

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin