Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Y Tế An Sinh làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 600 - 1 USD

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Y Tế An Sinh
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Y Tế An Sinh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Y Tế An Sinh

Mức lương
600 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: 296 Hải Thượng Lãn Ông, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 600 - 1 USD

- Tìm kiếm, xây dựng và phát triển các mối quan hệ liên quan đến Kinh doanh Thiết bị Y tế với các khách hàng mới. Duy trì và chăm sóc các khách hàng hiện có
- Tìm hiểu và phân tích nhu cầu của khách hàng, dự án, kế hoạch mua sắm, tình hình triển khai.
- Phối hợp với các bộ phận khác trong việc làm thầu và triển khai kế hoạch theo nhu cầu thực tế.
**QUYỀN LỢI:
- Lương cứng+ thưởng: Tổng thu nhập từ 15-25TR/tháng (tùy năng lực)
- Thưởng dự án, thi đua quý, năm,...
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13... theo quy định công ty
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật (BHXH + BHYT,…);
- Du lịch hàng năm
- Training phục vụ công việc
- Được cung cấp trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ công việc

Với Mức Lương 600 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ/ nam, 25 – 39 tuổi, ưu tiên có kinh nghiệm về thiết bị Vật tư tiêu hao;

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Y Tế An Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Y Tế An Sinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Y Tế An Sinh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Y Tế An Sinh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 16/176 Lê trọng Tấn, quạn Hoàng Mai, HN/ 296 hải Thượng Lãn Ông, TP Thanh Hóa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

