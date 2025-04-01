Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Y Tế An Sinh làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 600 - 1 USD

- Tìm kiếm, xây dựng và phát triển các mối quan hệ liên quan đến Kinh doanh Thiết bị Y tế với các khách hàng mới. Duy trì và chăm sóc các khách hàng hiện có

- Tìm hiểu và phân tích nhu cầu của khách hàng, dự án, kế hoạch mua sắm, tình hình triển khai.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong việc làm thầu và triển khai kế hoạch theo nhu cầu thực tế.

**QUYỀN LỢI:

- Lương cứng+ thưởng: Tổng thu nhập từ 15-25TR/tháng (tùy năng lực)

- Thưởng dự án, thi đua quý, năm,...

- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13... theo quy định công ty

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật (BHXH + BHYT,…);

- Du lịch hàng năm

- Training phục vụ công việc

- Được cung cấp trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ công việc