Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Y Tế An Sinh làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 600 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Y Tế An Sinh
- Thanh Hóa: 296 Hải Thượng Lãn Ông, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 600 - 1 USD
- Tìm kiếm, xây dựng và phát triển các mối quan hệ liên quan đến Kinh doanh Thiết bị Y tế với các khách hàng mới. Duy trì và chăm sóc các khách hàng hiện có
- Tìm hiểu và phân tích nhu cầu của khách hàng, dự án, kế hoạch mua sắm, tình hình triển khai.
- Phối hợp với các bộ phận khác trong việc làm thầu và triển khai kế hoạch theo nhu cầu thực tế.
**QUYỀN LỢI:
- Lương cứng+ thưởng: Tổng thu nhập từ 15-25TR/tháng (tùy năng lực)
- Thưởng dự án, thi đua quý, năm,...
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13... theo quy định công ty
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật (BHXH + BHYT,…);
- Du lịch hàng năm
- Training phục vụ công việc
- Được cung cấp trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ công việc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
