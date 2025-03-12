Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Nhật Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Nhật Phát
- Bình Dương:
- 16k/3 Bình Đáng, Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 40 Triệu
Tư vấn & chốt đơn: Gọi điện, nhắn tin hỗ trợ khách hàng về các dòng xe máy chất lượng, giúp họ chọn được sản phẩm ưng ý.
Chăm sóc khách hàng: Duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ và tiếp cận khách hàng mới, mở rộng thị trường.
Khai thác nền tảng số: Tận dụng Facebook, Zalo, TikTok, YouTube… để tìm kiếm khách hàng tiềm năng (nếu có kinh nghiệm là một lợi thế!).
Làm việc tại văn phòng, môi trường chuyên nghiệp, đồng đội thân thiện, hỗ trợ hết mình.
Các công việc văn phòng khác theo chỉ đạo của quản lý.
Địa điểm làm việc:
478 Đ. Trần Văn Giàu, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh
46/1B Tổ 13 KP1, An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh
1235B TL43, Khu phố 2, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 7 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng làm việc độc lập, quản lý thời gian hiệu quả.
Chịu được áp lực công việc, yêu thích lĩnh vực kinh doanh.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Nhật Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp đa dạng: Cơm trưa, điện thoại, xăng xe… hỗ trợ tối đa.
Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH 100%, thưởng KPI, thưởng lễ, Tết.
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến rộng mở.
Văn hóa công ty trẻ trung, sôi động: Teambuilding, Year-End Party, các hoạt động nội bộ thú vị.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Nhật Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
