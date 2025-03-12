Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Nhật Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 40 Triệu

Tư vấn & chốt đơn: Gọi điện, nhắn tin hỗ trợ khách hàng về các dòng xe máy chất lượng, giúp họ chọn được sản phẩm ưng ý.

Chăm sóc khách hàng: Duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ và tiếp cận khách hàng mới, mở rộng thị trường.

Khai thác nền tảng số: Tận dụng Facebook, Zalo, TikTok, YouTube… để tìm kiếm khách hàng tiềm năng (nếu có kinh nghiệm là một lợi thế!).

Làm việc tại văn phòng, môi trường chuyên nghiệp, đồng đội thân thiện, hỗ trợ hết mình.

Các công việc văn phòng khác theo chỉ đạo của quản lý.

Địa điểm làm việc:

478 Đ. Trần Văn Giàu, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh

46/1B Tổ 13 KP1, An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

1235B TL43, Khu phố 2, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

16k/3 Bình Đáng, Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương