Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 06 Thăng Long, P4, Tân Bình, HCM - quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG APP XE CÔNG NGHỆ

Tiếp nhận (Inbound) thông qua: Livechat, App, Cuộc gọi vào, email, tin nhắn từ khách hàng/đối tác tài xế để giải đáp thắc mắc, hỗ trợ giải quyết khiếu nại của khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ. (80% qua chat)

Hướng dẫn khách hàng cách xử lý các vấn đề thường gặp (hướng dẫn sử dụng, giải quyết lỗi đơn giản).

Cập nhật thông tin và ghi chú chi tiết nội dung cuộc gọi lên hệ thống

Đánh giá mức độ hài lòng sau khi khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ. Thông báo về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, hoặc sản phẩm mới. Tư vấn các gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT.

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Khả năng đánh máy nhanh và chính xác. Biết sử dụng máy vi tính trong công việc

Đọc và hiểu được tiếng Anh. Không bắt buộc (Có thể giao tiếp tốt là một lợi thế)

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Chỉ thử việc 45 ngày

Thưởng lương tháng 13 & Thưởng Lễ 30/4 - 1/5, 2/9, tết Dương Lịch, thưởng kinh doanh, quà mừng sinh nhật

Được ký hợp đồng lao động sau 45 ngày thử việc, được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo Luật Lao động

Được đào tạo các kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn trước khi làm việc.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp; các hoạt động Du lịch, Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao, Team work

Chế độ Hiếu hỉ ốm đau theo chính sách Công ty hiện hành.

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, tự do trao đổi học hỏi và thăng tiến.

Phép năm: 12 ngày/ năm

Địa điểm làm việc: DHL Express, 06 Thăng Long, P4, Tân Bình, HCM

Địa điểm làm việc:

Thời gian làm việc: Xoay ca 8 giờ làm việc/ca trong khung giờ 7:00-22:00 ( 1-2 ca đêm/ Tuần, không bắt buộc). Được nghỉ một ngày bất kỳ trong tuần.

Thời gian làm việc:

Thu nhập: 7.000.000 – 8.500.000 đồng/ tháng

Thu nhập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

