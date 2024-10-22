Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thương mại tổng hợp và xây dựng Hạ Tầng Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17A Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực xây dựng và thiết kế kiến trúc Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng để đạt mục tiêu doanh số Thuyết trình và demo sản phẩm cho khách hàng Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh, đề xuất cải tiến

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến xây dựng, kiến trúc, marketing Có kiến thức cơ bản về bán hàng và marketing Có hiểu biết về lĩnh vực xây dựng và thiết kế kiến trúc là một lợi thế Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết

Tại Công ty cổ phần thương mại tổng hợp và xây dựng Hạ Tầng Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8 triệu + hoa hồng. Thu nhập 8-12 triệu. Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn Cơ hội thăng tiến trong công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật Được nghỉ phép có lương và các ngày lễ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại tổng hợp và xây dựng Hạ Tầng Việt

