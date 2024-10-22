Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thương mại tổng hợp và xây dựng Hạ Tầng Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần thương mại tổng hợp và xây dựng Hạ Tầng Việt
- Hà Nội: 17A Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực xây dựng và thiết kế kiến trúc
Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng để đạt mục tiêu doanh số
Thuyết trình và demo sản phẩm cho khách hàng
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh, đề xuất cải tiến
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực xây dựng và thiết kế kiến trúc
Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng để đạt mục tiêu doanh số
Thuyết trình và demo sản phẩm cho khách hàng
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh, đề xuất cải tiến
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến xây dựng, kiến trúc, marketing
Có kiến thức cơ bản về bán hàng và marketing
Có hiểu biết về lĩnh vực xây dựng và thiết kế kiến trúc là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết
Tại Công ty cổ phần thương mại tổng hợp và xây dựng Hạ Tầng Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 8 triệu + hoa hồng. Thu nhập 8-12 triệu. Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm
Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn
Cơ hội thăng tiến trong công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được nghỉ phép có lương và các ngày lễ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại tổng hợp và xây dựng Hạ Tầng Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI