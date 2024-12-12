Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 4 phố Tú Mỡ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng tiềm năng ( bán sỉ, bán lẻ) cho các sản phẩm của Công ty thông qua các kênh online: Google, Facebook, Zalo , tiktok, youtube,Shopee…
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty cho khách hàng.
Xây dựng mối quan hệ và tạo niềm tin với với khách hàng.
Chốt đơn hàng online, đảm bảo doanh thu theo mục tiêu được giao.
Xử lý các đơn đặt hàng, phối hợp với các bộ phận liêu quan để theo dõi tình trạng đóng gói và vận chuyển các đơn hàng.
Giải quyết các vấn đề, khiếu nại và mọi thắc mắc của khách hàng.
Quản trị dữ liệu khách hàng và báo cáo định kỳ.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Khả năng tìm kiếm thông tin và sử dụng công cụ internet thành thạo.
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có đam mê kinh doanh, có mục tiêu thu nhập rõ ràng;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales online, tư vấn bán hàng trên các nền tàng online.
Có khả năng vận hành các công cụ quảng cáo hoặc vận dụng các công cụ marketing vào hoạt động bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (7-9 M)+% Hoa hồng hấp dẫn theo doanh số. Cam kết thu nhập tối thiểu từ 15- 50tr
Cấp máy tính làm việc
Thưởng target, thưởng đột xuất,thưởng lễ tết.
Du lịch hàng năm, team building.
BHXH,BHYT,BHTN khi ký hợp đồng chính thức
Sản phẩm đa dạng hơn 50 mã hàng(máy nông nghiệp, máy bơm, máy cắt cỏ, máy phát điện , cólợi thế cạnh tranh vượt trội về giá bán và chất lượng của nhà nhập khẩu trực tiếp số lượng lớn, lượng Khách hàng dồi dào dễ chốt đơn.)
Công ty chuyên bán sỉ số lượng lớn có hệ thống 2 kho rộng trên 8000m2, 8 xe tải giao hàng và đội ngũ giao vận hùng hậu. Doanh số kênh Online đang từ 4-6 tỷ/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH THỊNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 phố Tú Mỡ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

