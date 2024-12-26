Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sunnice Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 89A Đường Số 85, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý hoạt động cửa hàng:

Điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh tại cửa hàng.

Quản lý tồn kho, kiểm kê hàng hóa và đảm bảo cửa hàng vận hành hiệu quả.

Trực chat và chăm sóc khách hàng:

Tư vấn, chốt đơn hàng và phối hợp với nhân viên giao nhận.

Hỗ trợ kinh doanh và phát triển doanh số:

Xây dựng các kế hoạch kinh doanh để đạt và vượt chỉ tiêu doanh thu.

Thực hiện các chương trình khuyến mãi, quảng bá sản phẩm.

Báo cáo doanh thu và tình hình hoạt động kinh doanh cho cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, từ 25–35 tuổi, tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực bán lẻ hoặc quản lý cửa hàng.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và quản lý thời gian tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các công cụ chat khách (Facebook, Zalo, Instagram).

Trung thực, siêng năng, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Sunnice Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8–12 triệu VND/tháng (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng doanh số.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sunnice Group

