Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 17k/21 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng chiến lược vào hàng các hệ thống chuỗi lớn, nhỏ taị Việt Nam như Long Châu, Pharmacy, con Cưng, mẹ và Bé,...

Nghiên cứu thị trường, khai thác cơ hội kinh doanh, Phân tích tình hình kinh doanh của công ty và đối thủ cạnh tranh.

Xây dựng các chính sách, chiến lược kinh doanh

Đề xuất giải pháp hoặc xây dựng chính sách cải thiện tình hình kinh doanh

Kiểm soát hoạt động bán hàng trong trong các hệ thống chuỗi đã vào

Đánh giá chính sách bán hàng hiện có của kênh, nghiên cứu, xây dựng và áp dụng các chính sách mới phù hợp hơn với tình hình thực tế

Các yêu cầu khác theo sự phân công và hướng dẫn của quản lý trực tiếp trong phạm vi vị trí công việc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/ Nữ ( Ngoại hình sáng là 1 lợi thế)

Có khả năng vào hàng và làm việc với các hệ thống chuỗi trên toàn quốc

Có kỹ năng quản lý và tổ chức sắp xếp công việc.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán, thương lượng và xây dựng các mối quan hệ tốt

Có khả năng làm việc độc lập & tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng giao tiếp tốt.

Có kinh nghiệm nghành Dược hoặc chuyên môn Dược là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 15-20tr/tháng lương cứng + thưởng + hoa hồng + phụ cấp

Gian hàng đa dạng, hàng mẫu mã đẹp, nổi trội, bán điểm, giá cả cạnh tranh, sản phẩm uy tín chất lượng.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty và nhà nước

Cơ hội phát triển, thăng tiến, lộ trình rõ ràng, gắn bó lâu dài với công ty.

Cơ chế, chính sách hỗ trợ nhân sự phát triển đầy đủ, bài bản.

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 – Sáng thứ 7 ( 08:00 – 17:00)

Thứ 7: Làm việc từ ( 08:00 – 12:00)

Địa điểm làm việc: 17K/21 Dương Đình Nghệ, P8, Q11, TP.HCM, Quận 11, TP.HCM

Địa điểm làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin