Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN
- Hồ Chí Minh:
- 17k/21 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Xây dựng chiến lược vào hàng các hệ thống chuỗi lớn, nhỏ taị Việt Nam như Long Châu, Pharmacy, con Cưng, mẹ và Bé,...
Nghiên cứu thị trường, khai thác cơ hội kinh doanh, Phân tích tình hình kinh doanh của công ty và đối thủ cạnh tranh.
Xây dựng các chính sách, chiến lược kinh doanh
Đề xuất giải pháp hoặc xây dựng chính sách cải thiện tình hình kinh doanh
Kiểm soát hoạt động bán hàng trong trong các hệ thống chuỗi đã vào
Đánh giá chính sách bán hàng hiện có của kênh, nghiên cứu, xây dựng và áp dụng các chính sách mới phù hợp hơn với tình hình thực tế
Các yêu cầu khác theo sự phân công và hướng dẫn của quản lý trực tiếp trong phạm vi vị trí công việc
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng vào hàng và làm việc với các hệ thống chuỗi trên toàn quốc
Có kỹ năng quản lý và tổ chức sắp xếp công việc.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán, thương lượng và xây dựng các mối quan hệ tốt
Có khả năng làm việc độc lập & tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng giao tiếp tốt.
Có kinh nghiệm nghành Dược hoặc chuyên môn Dược là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN Thì Được Hưởng Những Gì
Gian hàng đa dạng, hàng mẫu mã đẹp, nổi trội, bán điểm, giá cả cạnh tranh, sản phẩm uy tín chất lượng.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty và nhà nước
Cơ hội phát triển, thăng tiến, lộ trình rõ ràng, gắn bó lâu dài với công ty.
Cơ chế, chính sách hỗ trợ nhân sự phát triển đầy đủ, bài bản.
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 – Sáng thứ 7 ( 08:00 – 17:00)
Thứ 7: Làm việc từ ( 08:00 – 12:00)
Địa điểm làm việc: 17K/21 Dương Đình Nghệ, P8, Q11, TP.HCM, Quận 11, TP.HCM
Địa điểm làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
