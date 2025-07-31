Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 84 - 86 Bát Nàn, P.Bình Trưng Tây, Tp.Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng tiềm năng thông qua các kênh: data công ty, online, telesales, mạng xã hội,...

Học cách tư vấn, giới thiệu các dự án bất động sản đến khách hàng dưới sự hướng dẫn của quản lý trực tiếp.

Tham gia các hoạt động bán hàng: sự kiện, hội thảo, mở bán, đi thị trường,...

Cập nhật thông tin sản phẩm, chính sách bán hàng, thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Hỗ trợ các công việc hành chính, báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo nội bộ và huấn luyện kỹ năng bán hàng từ công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Tài chính, Bất động sản,...

Yêu thích lĩnh vực kinh doanh và mong muốn phát triển trong ngành Bất động sản.

Giao tiếp tốt, có tinh thần học hỏi và cầu tiến.

Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại.

Ưu tiên ứng viên có thể thực tập full-time

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ phụ cấp, dấu mộc tốt nghiệp, cung cấp giấy chứng nhận thực tập và thư giới thiệu sau khi hoàn thành.

Hỗ trợ chi phí xăng xe, có thưởng thêm theo doanh số.

Đào tạo chuyên sâu từ các chuyên gia và quản lý có kinh nghiệm trong ngành.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập với mức thu nhập cạnh tranh.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hỗ trợ tận tình.

Được tham gia các hoạt động nội bộ: team building, hội thảo, sự kiện bán hàng., tham gia thực chiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC CHÂU Á

