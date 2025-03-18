Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP XINGLILAI - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP XINGLILAI - VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 33/3A4 Ấp 3, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tư vấn sản phẩm cho khách hàng, giải đáp thắc mắc.
Tư vấn sản phẩm
Xử lý đơn hàng: nhận đơn, theo dõi đơn hàng, cập nhật tình trạng.
Xử lý đơn hàng:
Hỗ trợ khách hàng khi có vấn đề phát sinh về sản phẩm.
Hỗ trợ khách hàng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP XINGLILAI - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP XINGLILAI - VIỆT NAM
