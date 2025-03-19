Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm máy móc, thiết bị công nghiệp

- Lập kế hoạch kinh doanh theo tuần/tháng/quý/năm, thực hiện công việc theo kế hoạch đã định và theo định hướng phát triển chung của công ty.

- Chủ động triển khai hoạt động kinh doanh: mở rộng, khai thác, tìm kiếm thông tin, tạo lập quan hệ khách hàng và trong lĩnh vực phụ trách.

- Đàm phán, thương lượng, kết nối hợp đồng, theo dõi đơn hàng,... nhằm thúc đẩy và đạt doanh số cá nhân.

- Đánh giá kết quả, báo cáo cấp trên.

- Chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng của công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên ứng viên có trình độ ngoại ngữ: Anh, Nhật, Trung là một lợi thế.

- Trình độ: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học ngành kinh tế, Công nghệ thông tin, Marketing.

- Sức khỏe tốt, nhiệt tình, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp.

- Đam mê công việc kinh doanh.

- Năng động, cầu tiến và nỗ lực cao trong công việc.

- Thành thạo vi tính văn phòng,internet, khả năng làm việc theo nhóm.

- Ưu tiện kinh nghiệm về thiết bị công nghiệp như máy nén khí và thiết bị công nghiệp khác....

Phỏng vấn và thử việc tại văn phòng chính - HỒ CHÍ MINH

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL

