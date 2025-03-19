Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm máy móc, thiết bị công nghiệp
- Lập kế hoạch kinh doanh theo tuần/tháng/quý/năm, thực hiện công việc theo kế hoạch đã định và theo định hướng phát triển chung của công ty.
- Chủ động triển khai hoạt động kinh doanh: mở rộng, khai thác, tìm kiếm thông tin, tạo lập quan hệ khách hàng và trong lĩnh vực phụ trách.
- Đàm phán, thương lượng, kết nối hợp đồng, theo dõi đơn hàng,... nhằm thúc đẩy và đạt doanh số cá nhân.
- Đánh giá kết quả, báo cáo cấp trên.
- Chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng của công ty
Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học ngành kinh tế, Công nghệ thông tin, Marketing.
- Sức khỏe tốt, nhiệt tình, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp.
- Đam mê công việc kinh doanh.
- Năng động, cầu tiến và nỗ lực cao trong công việc.
- Thành thạo vi tính văn phòng,internet, khả năng làm việc theo nhóm.
- Ưu tiện kinh nghiệm về thiết bị công nghiệp như máy nén khí và thiết bị công nghiệp khác....
Phỏng vấn và thử việc tại văn phòng chính - HỒ CHÍ MINH
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
