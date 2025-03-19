Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu Khách Hàng tại Phòng giao dịch.
Tiếp nhận, thu thập thông tin và nhu cầu của Khách thông qua cuộc gọi hoặc vãng lai.
Cập nhật thông tin Khách hàng vào hệ thống, phụ trách soạn thảo các Hợp đồng phù hợp với các sản phẩm và dịch vụ.
Tham gia các hoạt động, sự kiện quảng bá thương hiệu tại các chi nhánh, Phòng giao dịch.
Khai thác, tìm kiếm và phát triển tệp Khách hàng, thúc đẩy kinh doanh.
Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả ngày/ tuần/ tháng cho quản lý trực tiếp.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản,…
Nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình với công việc.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, xử lý tình huống linh hoạt, làm việc nhóm.
Tính cách trung thực, luôn coi khách hàng là trọng tâm, có trách nhiệm với công việc.
Có thể làm việc theo ca.
Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận xứng đáng năng lực. Bao gồm lương cứng + KPIs + hoa hồng không giới hạn (không thấp).
Thử việc 100% lương.
Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định.
Lương tháng 13, các chính sách thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật đầy đủ.
Chính sách xét duyệt tăng lương 1 - 2 lần/năm.
Khám sức khỏe hàng năm cho nhân viên làm việc từ 1 năm trở lên.
Cơ hội thăng tiến rộng mở.
Tham gia Team building trong và ngoài nước mỗi năm.
Được phân bổ làm việc tại các chi nhánh Công ty khu vực HCM (Ưu tiên sắp xếp gần nhà).

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 39-41 Lê Thạch, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

