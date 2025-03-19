Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phong Cách Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu

Mức lương 7 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 108 Hồng Hà, Phường 02, Quân Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

Quản lý, vận hành và tối ưu các gian hàng trên Shopee, Tiki, Lazada, TikTok…

Theo dõi đơn hàng, hỗ trợ khách hàng, xử lý yêu cầu và khiếu nại nhanh chóng.

Cập nhật và tối ưu hình ảnh, nội dung sản phẩm trên các sàn.

Đề xuất các chương trình khuyến mãi, ưu đãi nhằm thúc đẩy doanh số.

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 19 – 35, tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Ưu tiên ứng viên nữ (không giới hạn nam ứng tuyển).

Có hiểu biết hoặc đam mê lĩnh vực Gaming Gear là lợi thế.

Nhanh nhẹn, trung thực, cầu tiến, mong muốn gắn bó lâu dài.

Xoay ca linh động, nghỉ 1 ngày trong tuần:

Ca 1: 08h30 – 18h00

Ca 2: 11h00 – 20h00

Tại Công Ty TNHH Phong Cách Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cơ bản từ 7 triệu đồng + hoa hồng bậc thang (ước tính khoảng 3 - 6 triệu đồng/ tháng theo doanh số hiện tại. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn, tiềm năng cao khi doanh số tăng trưởng).

Thưởng Tết, BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định.

Được đào tạo chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng thường xuyên.

Du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm cùng Công ty.

Tiếp xúc và làm việc trực tiếp với các sản phẩm Gaming hàng đầu.

Môi trường năng động, trẻ trung, cơ hội thăng tiến rõ ràng lên các vị trí cao hơn (Quản lý TMĐT, Trưởng phòng Marketing...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phong Cách Xanh

