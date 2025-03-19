Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phong Cách Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu

Công Ty TNHH Phong Cách Xanh
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Phong Cách Xanh

Mức lương
7 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 108 Hồng Hà, Phường 02, Quân Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

Quản lý, vận hành và tối ưu các gian hàng trên Shopee, Tiki, Lazada, TikTok…
Theo dõi đơn hàng, hỗ trợ khách hàng, xử lý yêu cầu và khiếu nại nhanh chóng.
Cập nhật và tối ưu hình ảnh, nội dung sản phẩm trên các sàn.
Đề xuất các chương trình khuyến mãi, ưu đãi nhằm thúc đẩy doanh số.

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 19 – 35, tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Ưu tiên ứng viên nữ (không giới hạn nam ứng tuyển).
Có hiểu biết hoặc đam mê lĩnh vực Gaming Gear là lợi thế.
Nhanh nhẹn, trung thực, cầu tiến, mong muốn gắn bó lâu dài.
Xoay ca linh động, nghỉ 1 ngày trong tuần:
Ca 1: 08h30 – 18h00
Ca 2: 11h00 – 20h00

Tại Công Ty TNHH Phong Cách Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cơ bản từ 7 triệu đồng + hoa hồng bậc thang (ước tính khoảng 3 - 6 triệu đồng/ tháng theo doanh số hiện tại. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn, tiềm năng cao khi doanh số tăng trưởng).
Thưởng Tết, BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định.
Được đào tạo chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng thường xuyên.
Du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm cùng Công ty.
Tiếp xúc và làm việc trực tiếp với các sản phẩm Gaming hàng đầu.
Môi trường năng động, trẻ trung, cơ hội thăng tiến rõ ràng lên các vị trí cao hơn (Quản lý TMĐT, Trưởng phòng Marketing...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phong Cách Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Phong Cách Xanh

Công Ty TNHH Phong Cách Xanh

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 89 Hồ Văn Huê , Phường 9 , Quận Phú Nhuận , TPHCM

