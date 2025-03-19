Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 49 Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Quản lý team từ 2-3 nhân viên

- Chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng từ các hội nhóm.

- Lên kế hoạch xây dựng cộng đồng trên nền tảng Facebook và một số trang mạng xã hội khác gồm chuẩn bị nội dung, hình ảnh, đăng tải bài viết liên quan lên hội nhóm, trang và like các trang khác nhau (tùy thuộc vào định hướng tập trung kênh của từng group).

- Thống kê, phân tích số liệu, đánh giá hiệu quả các kênh định kỳ tuần/tháng/quý và đề xuất ý tưởng để cải thiện số liệu chuyển đổi.

- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng song song với Direct Sale trong suốt quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ.

- Hỗ trợ một số công việc khác trong bộ phận Kinh doanh theo yêu cầu từ cấp trên hoặc từ Ban Lãnh đạo.

- Phát triển, quản lý đội ngữ cộng tác viên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến ngành Y tế

- Có kiến thức về Xây dựng cộng đồng, hiểu rõ về vai trò của công việc trong Performance Marketing.

- Sáng tạo nội dung, hình ảnh, review – chia sẻ hành trình sử dụng dịch vụ phục vụ cho mục tiêu xây dựng cộng đồng.

- Có laptop cá nhân để linh hoạt làm việc.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong các mảng content, seeding, trực page, sale online, CSKH...

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: LCB (10tr-15tr + Hoa hồng)

- Thưởng lễ, tết, sinh nhật,….

- Không yêu cầu tiếng Anh

- Thời gian làm việc: 8h00-17h00, Từ Thứ Hai đến Thứ 7

- Địa chỉ làm việc: 49 Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES

