Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LESSO VIỆT NAM TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng B2B và B2C, bao gồm nhà thầu, nhà phân phối và khách hàng cuối.

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng, mở rộng cơ hội kinh doanh.

Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm nhằm đạt chỉ tiêu doanh số.

Đàm phán, ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi nhuận và sự hài lòng của khách hàng.

Theo dõi thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu khách hàng để điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp.

Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo quá trình đặt hàng và giao hàng diễn ra thuận lợi.

Lập báo cáo doanh số, dự báo và phân tích thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên trong ngành vật liệu xây dựng, xây dựng hoặc nội thất.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Có khả năng làm việc với cả khách hàng B2B và B2C.

Tự giác, có tinh thần cầu tiến và chịu được áp lực doanh số.

Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Tiếng Anh hoặc tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết) là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH LESSO VIỆT NAM TRADING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh và hoa hồng hấp dẫn theo hiệu quả kinh doanh.

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và phụ cấp công tác.

Được đào tạo chuyên nghiệp và có cơ hội phát triển sự nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, hỗ trợ và đồng hành cùng sự phát triển của nhân viên.

