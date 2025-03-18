Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO UYÊN SPORT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO UYÊN SPORT
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 394 Mã Lò, phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Xây dựng, quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm trên các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki,...).
Theo dõi và xử lý các đơn hàng, đảm bảo đơn hàng được giao đúng hạn và không bị hủy.
Tư vấn, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng.
Xử lý khiếu nại và các vấn đề phát sinh từ khách hàng.
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Phòng
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ. Độ tuổi từ 22 - 30 tuổi
Giao tiếp lưu loát biết nắm bắt tâm lý khách hàng, nhạy bén, linh hoạt.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, giải quyết vấn đề đến cùng.
Kiên trì, chủ động, có tinh thần học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH BẢO UYÊN SPORT Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng năng suất làm việc, thưởng lễ Tết, lương tháng 13,...
Lộ trình tăng lương rõ ràng
Chế độ đãi ngộ theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN,...
Sinh nhật, hiếu hỷ, liên hoan, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO UYÊN SPORT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
