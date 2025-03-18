Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO UYÊN SPORT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 394 Mã Lò, phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Xây dựng, quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm trên các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki,...).

Theo dõi và xử lý các đơn hàng, đảm bảo đơn hàng được giao đúng hạn và không bị hủy.

Tư vấn, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng.

Xử lý khiếu nại và các vấn đề phát sinh từ khách hàng.

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Phòng

Giới tính: Nữ. Độ tuổi từ 22 - 30 tuổi

Giao tiếp lưu loát biết nắm bắt tâm lý khách hàng, nhạy bén, linh hoạt.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, giải quyết vấn đề đến cùng.

Kiên trì, chủ động, có tinh thần học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO UYÊN SPORT Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng năng suất làm việc, thưởng lễ Tết, lương tháng 13,...

Lộ trình tăng lương rõ ràng

Chế độ đãi ngộ theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN,...

Sinh nhật, hiếu hỷ, liên hoan, du lịch hàng năm.

