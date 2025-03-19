Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 16 Triệu

Mức lương 9 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 134 - 136 đường số 6A, KDC Đại Phúc, P. Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc

- Liên hệ khách hàng từ nguồn DATA SẴN CÓ tặng các chương trình ưu đãi đặc biệt để chăm sóc và đưa khách hàng đến chi nhánh để làm dịch vụ

- Giải đáp các thắc mắc của khách hàng

- Từ nguồn khách hàng sẵn có mở rộng thêm nguồn khách hàng mới

- Phối hợp công việc với các phòng ban khác

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ Trung cấp trở lên

- Từng làm các công việc liên quan và có tiếp xúc với khách hàng

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong ngành thẩm mỹ, mỹ phẩm và các lĩnh vực bán hàng, kinh doanh, dịch vụ

- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, ăn nói lưu loát, giao tiếp tốt

- Năng động, nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ và yêu thích công việc tư vấn.

- Chịu được áp lực trong công việc

- Kỹ năng đánh máy tốt

- Có kỹ năng đàm phán, lập kế hoạch, kỹ năng xử lý vấn đề là một lợi thế

- Cầu tiến, ham học hỏi, có trách nhiệm trong công việc

- Thái độ làm việc chuyên nghiệp, cam kết và tự giác hoàn thành tốt công việc được giao

- Tôn trọng cấp trên, có tinh thần làm việc team work, gắn kết đội nhóm

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương: 8.000.000 VND (GROSS) + Hoa hồng

- Thời gian thử việc: 8.000.000 vnđ (2 tháng) + Hoa hồng

- BHXH, lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ,...

- Phép năm theo quy định

- Du lịch, team building, party hàng năm

- Hỗ trợ cơm trưa tại công ty, cơm tối khi có tăng ca

- Có cơ hội trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp miễn phí hoặc theo giá nhân viên

- Phòng Gym, Yoga, Dance rèn luyện sức khỏe mỗi ngày sau giờ làm việc

- Tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển

