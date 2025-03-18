Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH FOUR SEASONS VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4 Đặng Thai Mai, phường 7, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chủ động kết nối, mở rộng tệp khách hàng tiềm năng qua data công ty cung cấp và các nguồn tự tìm.

Phân tích thị trường, cập nhật xu hướng để tối ưu chiến lược bán hàng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc với khách hàng.

Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, chăm sóc khách hàng hiện có và khách hàng mới.

Theo dõi hiệu quả bán hàng, báo cáo định kỳ.

Thực hiện các công việc được quản lí phân công.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại ngữ : Tiếng Anh giao tiếp Hoặc Tiếng Nhật N3 trở lên

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Kinh nghiệm : không yêu cầu

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

Làm việc có kế hoạch, cẩn thận tỉ mỉ, có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH FOUR SEASONS VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và các chế độ khác hấp dẫn. Thu nhập trung bình 10 - 15 Triệu/Tháng

Phụ cấp cơm trưa

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước sau 2 tháng thử việc.

Được training và nâng cao các kỹ năng cứng, mềm trong giao tiếp, công việc.

Được phép sáng tạo, linh hoạt trong công việc.

Chế độ tăng lương hàng năm.

Thưởng lương tháng 13

Thưởng các dịp lễ lớn như: 30/4 & 1/5 , Lễ Quốc Khánh 02/09,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOUR SEASONS VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin