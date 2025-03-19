Tuyển Nhân viên kinh doanh Phòng khám Đa khoa Vietlife làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 583 Sư Vạn Hạnh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Lập kế hoạch, thực thi và báo cáo bán hàng tại các bệnh viện, phòng khám trong khu vực được phân công

Thăm hỏi định kỳ tất cả các bác sỹ với tần suất phù hợp cho từng nhóm: duy trì, mở mới, nâng key [có hỗ trợ từ CBQ

Thu thập thông tin về đối thủ, hàng cạnh tranh: thông tin cơ bản, chính sách bán hàng, doanh số trung bình, khoa phòng ủng hộ…

Hỗ trợ tổ chức các cuộc hội thảo, seminar, các chương trình marketing tại địa bàn phụ trách.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/ Nữ tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên từng làm Trình dược viên hoặc NV Kinh doanh sản phẩm y tế

Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt

Năng động, nhiệt tình, say mê với công việc

Đam mê kinh doanh, kiên trì, chịu khó, bám mục tiêu tốt

Phòng khám Đa khoa Vietlife - Quyền Lợi

Tổng thu nhập bình quân 15tr – 50tr/tháng.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển

