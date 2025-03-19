Tuyển Nhân viên kinh doanh Phòng khám Đa khoa Vietlife làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Phòng khám Đa khoa Vietlife
Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 583 Sư Vạn Hạnh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
Lập kế hoạch, thực thi và báo cáo bán hàng tại các bệnh viện, phòng khám trong khu vực được phân công
Thăm hỏi định kỳ tất cả các bác sỹ với tần suất phù hợp cho từng nhóm: duy trì, mở mới, nâng key [có hỗ trợ từ CBQ
Thu thập thông tin về đối thủ, hàng cạnh tranh: thông tin cơ bản, chính sách bán hàng, doanh số trung bình, khoa phòng ủng hộ…
Hỗ trợ tổ chức các cuộc hội thảo, seminar, các chương trình marketing tại địa bàn phụ trách.
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên từng làm Trình dược viên hoặc NV Kinh doanh sản phẩm y tế
Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt
Năng động, nhiệt tình, say mê với công việc
Đam mê kinh doanh, kiên trì, chịu khó, bám mục tiêu tốt
Tại Phòng khám Đa khoa Vietlife Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập bình quân 15tr – 50tr/tháng.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phòng khám Đa khoa Vietlife
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập