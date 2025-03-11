Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 18 Vũ Trọng Phụng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Xây dựng chiến lược kinh doanh
Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu.
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh.
Tiếp cận khách hàng tiềm năng, tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc.
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ lâu dài.
Báo cáo kết quả công việc cho cấp trên định kỳ.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững các kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán.
Tại Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh
