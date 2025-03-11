Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 18 Vũ Trọng Phụng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng chiến lược kinh doanh

Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh.

Tiếp cận khách hàng tiềm năng, tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc.

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ lâu dài.

Báo cáo kết quả công việc cho cấp trên định kỳ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững các kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán.

Làm việc xoay ca linh hoạt

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Mẹ và bé

Tại Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh

