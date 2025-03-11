Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 18 Vũ Trọng Phụng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng chiến lược kinh doanh
Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu.
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh.
Tiếp cận khách hàng tiềm năng, tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc.
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ lâu dài.
Báo cáo kết quả công việc cho cấp trên định kỳ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững các kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán.
Làm việc xoay ca linh hoạt
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Mẹ và bé

Tại Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.
Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 449-451 đường Lý Thái Tổ, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

