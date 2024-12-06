Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Medison - Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Medison - Việt Nam
- Hà Nội:
- Tòa nhà 97
- 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
+ Phụ trách phát triển kinh doanh khu vực cho nhóm sản phẩm chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, X-quang, CT, C-arm,…)
+ Tìm kiếm và khai thác khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, các dự án mới.
+ Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
+ Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, nhà phân phối.
+ Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty.
+ Thực hiện các công việc khác thuộc phòng KD theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo bộ phận.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Ứng viên chưa có kinh nghiệm được đào tạo.
Tại Công Ty TNHH Medison - Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
+ Các chế độ khác theo quy định chung của Công ty và Pháp luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, du lịch, nghỉ mát, sinh nhật,...).
+ Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn.
- Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày 31/12/2024.
trước ngày
Tầng 6, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, HN.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Medison - Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI