Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Medison - Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

+ Phụ trách phát triển kinh doanh khu vực cho nhóm sản phẩm chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, X-quang, CT, C-arm,…)

+ Tìm kiếm và khai thác khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, các dự án mới.

+ Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

+ Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, nhà phân phối.

+ Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

+ Thực hiện các công việc khác thuộc phòng KD theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành: Kinh tế, thương mại, QTKD, y dược, Marketing, Ngoại ngữ, kỹ thuật, điện, điện tử y sinh, CNTT…

+ Ứng viên chưa có kinh nghiệm được đào tạo.

Tại Công Ty TNHH Medison - Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương hấp dẫn theo thỏa thuận (Từ 10-20 triệu đồng).

+ Các chế độ khác theo quy định chung của Công ty và Pháp luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, du lịch, nghỉ mát, sinh nhật,...).

+ Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn.

- Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày 31/12/2024.

Tầng 6, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, HN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Medison - Việt Nam

