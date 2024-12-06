Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Medison - Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Medison - Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2025
Công Ty TNHH Medison - Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Medison - Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà 97

- 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

+ Phụ trách phát triển kinh doanh khu vực cho nhóm sản phẩm chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, X-quang, CT, C-arm,…)
+ Tìm kiếm và khai thác khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, các dự án mới.
+ Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
+ Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, nhà phân phối.
+ Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty.
+ Thực hiện các công việc khác thuộc phòng KD theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành: Kinh tế, thương mại, QTKD, y dược, Marketing, Ngoại ngữ, kỹ thuật, điện, điện tử y sinh, CNTT…
+ Ứng viên chưa có kinh nghiệm được đào tạo.

Tại Công Ty TNHH Medison - Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương hấp dẫn theo thỏa thuận (Từ 10-20 triệu đồng).
+ Các chế độ khác theo quy định chung của Công ty và Pháp luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, du lịch, nghỉ mát, sinh nhật,...).
+ Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn.
- Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày 31/12/2024.
trước ngày
Tầng 6, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, HN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Medison - Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Medison - Việt Nam

Công Ty TNHH Medison - Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 3B khu LICOGI 13 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

