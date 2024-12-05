Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tư vấn và xử lý đơn hàng cho khách hàng đang quan tâm đến sản phẩm theo data bộ phận marketing cung cấp

Xác nhận đơn hàng và nhập thông tin lên phần mềm hệ thống

Phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm xử lý đơn hàng thành công

Báo cáo số liệu bán hàng theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc sinh viên năm cuối có thể đi làm Full-time

Có kinh nghiệm sale/telesale là một lợi thế, am hiểu về các sản phẩm mỹ phẩm, dược phẩm

Có tinh thần hợp tác, trách nhiệm cao, đam mê kinh doanh và sẵn sàng cầu tiến ở những vị trí cao hơn

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc

Có Laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 7 triệu + thưởng doanh số + phụ cấp. Thu nhập thực tế từ 15-20 triệu/tháng. Lương cứng không phụ thuộc KPI

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.

Xét tăng lương định kì 6 tháng 1 lần và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự lên các vị trí cao hơn như mentor hoặc leader team

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty. Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03,....

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

