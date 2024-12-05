Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tư vấn và xử lý đơn hàng cho khách hàng đang quan tâm đến sản phẩm theo data bộ phận marketing cung cấp
Xác nhận đơn hàng và nhập thông tin lên phần mềm hệ thống
Phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm xử lý đơn hàng thành công
Báo cáo số liệu bán hàng theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc sinh viên năm cuối có thể đi làm Full-time
Có kinh nghiệm sale/telesale là một lợi thế, am hiểu về các sản phẩm mỹ phẩm, dược phẩm
Có tinh thần hợp tác, trách nhiệm cao, đam mê kinh doanh và sẵn sàng cầu tiến ở những vị trí cao hơn
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc
Có Laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 7 triệu + thưởng doanh số + phụ cấp. Thu nhập thực tế từ 15-20 triệu/tháng. Lương cứng không phụ thuộc KPI
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.
Xét tăng lương định kì 6 tháng 1 lần và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự lên các vị trí cao hơn như mentor hoặc leader team
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty. Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03,....
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 10 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội và 758 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

