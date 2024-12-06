Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Travelivez làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: HA16, SP16 - 25 Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Khai thác, tìm kiếm nguồn khách hàng mới

Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng cũ

Xây dựng chương trình du lịch và trực tiếp tư vấn, bán tour cho khách hàng

Thực hiện các công việc được giao khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop riêng, thành thạo word - excel cơ bản.

Có kinh nghiệm trong nghành du lịch là 1 lợi thế (không có sẽ được đào tạo)

Yêu thích, đam mê với ngành du lịch

Nhiệt tình, chăm chỉ, trung thực, năng động và có tính thần trách nhiệm cao trong công việc, khả năng làm việc đội nhóm tốt

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Travelivez Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng thoả thuận + % Lợi Nhuận Hoa Hồng Cao Ngất Ngưởng (10tr, 15tr, 20tr +++ / tháng trở lên)

Thưởng các dịp Lễ, Tết theo quy định Công ty

Làm việc với môi trường trẻ trung năng động và được trau dồi kinh nghiệm, được đi du lịch KS, Resort 5 sao sang chảnh

1 năm tổ chức đi du lịch 2 lần

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Sáng thứ 7

ĐƯỢC ĐÀO TẠO CHI TIẾT BÀI BẢN TẬN TÂM.

CÓ KẾT QUẢ THU NHẬP NGAY NẾU NHƯ CHĂM CHỈ VỚI NGHỀ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Travelivez

