Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Travelivez làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Travelivez
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: HA16, SP16
- 25 Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Khai thác, tìm kiếm nguồn khách hàng mới
Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng cũ
Xây dựng chương trình du lịch và trực tiếp tư vấn, bán tour cho khách hàng
Thực hiện các công việc được giao khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop riêng, thành thạo word - excel cơ bản.
Có kinh nghiệm trong nghành du lịch là 1 lợi thế (không có sẽ được đào tạo)
Yêu thích, đam mê với ngành du lịch
Nhiệt tình, chăm chỉ, trung thực, năng động và có tính thần trách nhiệm cao trong công việc, khả năng làm việc đội nhóm tốt
Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Travelivez Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cứng thoả thuận + % Lợi Nhuận Hoa Hồng Cao Ngất Ngưởng (10tr, 15tr, 20tr +++ / tháng trở lên)
Thưởng các dịp Lễ, Tết theo quy định Công ty
Làm việc với môi trường trẻ trung năng động và được trau dồi kinh nghiệm, được đi du lịch KS, Resort 5 sao sang chảnh
1 năm tổ chức đi du lịch 2 lần
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Sáng thứ 7
ĐƯỢC ĐÀO TẠO CHI TIẾT BÀI BẢN TẬN TÂM.
CÓ KẾT QUẢ THU NHẬP NGAY NẾU NHƯ CHĂM CHỈ VỚI NGHỀ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Du Lịch Travelivez
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
