Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần JobsGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa G2 Five Star Garden - Số 2 Kim Giang, Quận Hoàng Mai

- Telesale, gặp gỡ và tư vấn giới thiệu các giải pháp, các gói tin đăng tuyển dụng phù hợp cho các doanh nghiệp theo data có sẵn (Chủ yếu theo hình thức telesale).

- Làm báo giá, hợp đồng, hồ sơ, thủ tục thanh toán với khách hàng (theo form mẫu).

- Duy trì các mối quan hệ khách hàng đang có và xây dựng mối quan hệ với những khách hàng mới.

- Chăm sóc trước, trong và sau quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ.

- Báo cáo hoạt động kinh doanh theo tuần, tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu khác của cấp quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

- Nam/nữ từ 2004 - 1993

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên.

- Có kinh nghiệm từ 1 năm về sale/telesales/tư vấn bán hàng

- Khả năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng

- Đam mê kinh doanh, có khả năng chịu được áp lực cao, nhanh nhẹn, nhiệt tình, thích nghi và làm việc nhóm tốt.

- Ưu tiên có kinh nghiệm sale lĩnh vực tuyển dụng

Tại Công Ty Cổ Phần JobsGO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng lên đến 9tr + phụ cấp + Hoa hồng (Hoa hồng từ 5-16%, trung bình 9 - 25tr )

- Thời gian làm việc: Thứ 2 -> Thứ 6 và 1 sáng thứ 7/ tháng

- Chương trình Review Lương, Thưởng 2-4 lần/năm

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng

- Tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí du lịch 1-2 lần/năm

- Đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật

- Thưởng các ngày lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần JobsGO

