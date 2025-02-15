Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Bueno làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đường số 5, KCN Nhơn Trạch 3, xã Long Thọ,Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng

- Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng

- Duy trì và mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác tiềm năng, đối tác chiến lược

- Báo cáo với trưởng bộ phận: Báo cáo doanh số, các vấn đề liên quan đến việc tăng giảm doanh số, các phản hồi của khách hàng ...

- Tham gia các hoạt động quảng bá sản phẩm của công ty để tăng cường khả năng tiếp cận và tăng doanh số bán hàng

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận.

- Cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chấp nhận ứng viên mới ra trường (Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

- Tuổi từ 18-35.

- Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc Trung cấp trở lên

- Vi tính văn phòng.

- Chăm chỉ, chịu khó học hỏi.

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Bueno Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8 - 25 Triệu (Tùy theo năng lực của ứng viên)

- Xét nâng lương định kỳ theo thâm niên.

- Thưởng trung thu.

- Thưởng doanh số (nếu đạt doanh thu).

- Thưởng tháng 13 theo tổng lương (không bao gồm tiền chuyên cần, giao thông, nhà ở).

- Trợ cấp hiếu hỷ từ 600,000 ~ 900,000 đồng.

- Trợ cấp sinh lý cho lao động nữ.

- Phép năm từ 12 ~ 14 ngày/năm

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo tổng lương (không bao gồm tiền chuyên cần, giao thông, nhà ở).

- Được đào tạo bài bản và môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Bueno

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin