Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Nhơn Trạch Chemtro, Đường 5C, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Liên hệ làm việc với các khách hàng có sẵn trên toàn cầu của công ty.
Theo dõi đơn hàng và làm việc với các bộ phận liên quan.
Dùng hệ thống SAP, GSRM trong các công việc liên quan.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cao đẳng trở lên
- Tiếng anh giao tiếp tốt
- Trung thực, nhanh nhẹn và có chí cầu tiến.
- Thành thạo tin học văn phòng
- Khả năng chịu được áp lực công việc, thời gian làm việc kéo dài
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu đựơc áp lực, hoạt đông độc lập

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

>>PHỎNG VẤN ĐI LÀM NGAY<<
Lương từ 10 - 13 triệu
KHÔNG ÁP DOANH SỐ, KHÔNG CHẠY KPI, KHÔNG ĐI THỊ TRƯỜNG
Bonus: Công ty có nhà xưởng sạch sẽ, làm việc trong môi trường máy lạnh mát mẻ. Công nhân viên rất trẻ trung, hòa đồng.
Tham gia đầy đủ bảo hiểm cho người lao động, các chế độ hấp dẫn như lương tháng 13,...
Đánh giá xét duyệt tăng lương theo cấp bậc hằng năm: A,B,C,D....
Quà tết, công đoàn, khám sức khỏe định kỳ,....
Thâm niên 3 năm, 5 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

