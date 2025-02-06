Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Nhơn Trạch Chemtro, Đường 5C, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Liên hệ làm việc với các khách hàng có sẵn trên toàn cầu của công ty.

Theo dõi đơn hàng và làm việc với các bộ phận liên quan.

Dùng hệ thống SAP, GSRM trong các công việc liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cao đẳng trở lên

- Tiếng anh giao tiếp tốt

- Trung thực, nhanh nhẹn và có chí cầu tiến.

- Thành thạo tin học văn phòng

- Khả năng chịu được áp lực công việc, thời gian làm việc kéo dài

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu đựơc áp lực, hoạt đông độc lập

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 - 13 triệu

KHÔNG ÁP DOANH SỐ, KHÔNG CHẠY KPI, KHÔNG ĐI THỊ TRƯỜNG

Bonus: Công ty có nhà xưởng sạch sẽ, làm việc trong môi trường máy lạnh mát mẻ. Công nhân viên rất trẻ trung, hòa đồng.

Tham gia đầy đủ bảo hiểm cho người lao động, các chế độ hấp dẫn như lương tháng 13,...

Đánh giá xét duyệt tăng lương theo cấp bậc hằng năm: A,B,C,D....

Quà tết, công đoàn, khám sức khỏe định kỳ,....

Thâm niên 3 năm, 5 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

