Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Kiến Trúc Bảo An làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Kiến Trúc Bảo An
- Hà Nội:
- ổ dân phố Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
Tìm kiếm thông tin khách hàng qua nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.
Chủ động liên hệ với khách hàng tiềm năng trong danh sách tự tìm kiếm
Gửi thông tin dịch vụ qua mail để khách hàng tham khảo, giải đáp các thắc mắc của khách hàng khi có mail phản hồi từ khách.
Tư vấn khách hàng:
Báo giá chốt đợn hàng và theo dõi đơn hàng:
Chăm sóc khách hàng và phát triển khách hàng mới
Sử dụng các kỹ năng bán hàng để đàm phán, thuyết phục khách sử dụng các sản phẩm dịch vụ của công ty.
Tiến hành thủ tục ký kết hợp đồng với những khách hàng đồng ý mua sản phẩm dịch vụ
Sau khi đã chốt hợp đồng với khách, nhân viên kinh doanh phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai thực hiện hợp đồng, đảm bảo các yêu cầu của khách.
Giám sát quá trình triển khai hợp đồng, chất lượng dịch vụ để khách hàng nhận được những giá trị tốt nhất.
Phối hợp với các bộ phận liên quan khắc phục nhanh các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ của khách.
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng trình bày và thuyết phục khách hàng
Hiểu biết về sản phẩm và khả năng phân tích nhu cầu của khách hàng.
Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian tốt, có khả năng làm việc độc lập và đạt được mục tiêu doanh số.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Kiến Trúc Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp Ăn trưa
Chế độ phúc lợi
Đóng BHXH sau khi ký HĐLĐ chính thức
Hưởng tháng lương thứ 13
Hưởng phép năm
Thưởng các ngày lễ ....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Kiến Trúc Bảo An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
