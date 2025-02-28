Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Kiến Trúc Bảo An làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - ổ dân phố Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Tìm kiếm thông tin khách hàng qua nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.

Chủ động liên hệ với khách hàng tiềm năng trong danh sách tự tìm kiếm

Gửi thông tin dịch vụ qua mail để khách hàng tham khảo, giải đáp các thắc mắc của khách hàng khi có mail phản hồi từ khách.

Tư vấn khách hàng:

Báo giá chốt đợn hàng và theo dõi đơn hàng:

Chăm sóc khách hàng và phát triển khách hàng mới

Sử dụng các kỹ năng bán hàng để đàm phán, thuyết phục khách sử dụng các sản phẩm dịch vụ của công ty.

Tiến hành thủ tục ký kết hợp đồng với những khách hàng đồng ý mua sản phẩm dịch vụ

Sau khi đã chốt hợp đồng với khách, nhân viên kinh doanh phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai thực hiện hợp đồng, đảm bảo các yêu cầu của khách.

Giám sát quá trình triển khai hợp đồng, chất lượng dịch vụ để khách hàng nhận được những giá trị tốt nhất.

Phối hợp với các bộ phận liên quan khắc phục nhanh các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ của khách.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học /cao đẳng / Trung cấp

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng trình bày và thuyết phục khách hàng

Hiểu biết về sản phẩm và khả năng phân tích nhu cầu của khách hàng.

Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian tốt, có khả năng làm việc độc lập và đạt được mục tiêu doanh số.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Kiến Trúc Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng : 7.000.000 VNĐ + Phụ cấp + Doanh Số (1.5%- 2%)

Phụ cấp Ăn trưa

Chế độ phúc lợi

Đóng BHXH sau khi ký HĐLĐ chính thức

Hưởng tháng lương thứ 13

Hưởng phép năm

Thưởng các ngày lễ ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Kiến Trúc Bảo An

