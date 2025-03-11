Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Du Lịch Viettourist làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 91 - 93 Lê Quốc Hưng, phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tư vấn, tiếp nhận, phản hồi và bán các sản phẩm du lịch cho khách hàng

Tham gia chào bán, tư vấn các sản phẩm du lịch trên các phương tiện mạng xã hội

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Tiếp nhận các thông tin khách hàng quan tâm đến chương trình tour để trình bày giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm, chương trình

Tham gia, thiết kế chương trình tour phù hợp với khách hàng.

Liên lạc, chăm sóc khách hàng của công ty và cập nhật dữ liệu khách hàng thường xuyên

Phối hợp cùng các bộ phận để hoàn thành công việc.

Yêu Cầu Công Việc

Nam, Nữ - không giới hạn độ tuổi

Ưu tiên tốt nghiệp các lĩnh vực liên quan đến ngành Du lịch

Có kinh nghiệm làm việc trong các ngành du lịch, bảo hiểm, bất động sản, kinh doanh dịch vụ là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp lưu loát,thuyết phục khách hàng, nhanh nhẹn, nhiệt tình và ham học hỏi

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Du Lịch Viettourist Thì Được Hưởng Những Gì

-Chế độ lương, thưởng hấp dẫn từ 8 triệu tới 30 triệu.

- Đảm bảo chế độ An sinh xã hội.Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn, nghỉ lễ tết theo quy định

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, công bằng.Có cơ hội khám phá thế giới và tìm hiểu Văn hóa các nước.

-Chế độ tưởng thưởng hấp dẫn: Du lịch, chính sách giá tour nội bộcho gia đình, người thân.

- Được đào tạo liên tục về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng....

- Đượccôngty hỗ trợ nguồn khách hàng có sẵn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Du Lịch Viettourist

