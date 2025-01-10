Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAVIN làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Thị tứ Bô Thời, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, thương mại hoặc chăn nuôi, thú y.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao, có khả năng đi công tác

- Có nhu cầu làm việc lâu dài, ổn định;

- Có kỹ năng thương thuyết, đàm phán.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về các thiết bị thức ăn chăn nuôi, nhà máy thức ăn gia súc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAVIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

- Thu nhập thoả đáng theo năng lực

- Được tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ tại Công ty.

- Được trang bị đầy đủ về bảo hộ lao động phục vụ công việc.

- Phúc lợi: theo quy định của Bộ luật lao động và chính sách đãi ngộ khác của công ty (tiền điện thoại, tiền gởi xe, thưởng lễ, Tết...)

- Ngày nghỉ: Theo quy định Bộ Luật Lao động hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAVIN

