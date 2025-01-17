Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Mitsuba Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 10 Triệu

Mức lương 10 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Hung Yen, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 10 Triệu

- MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Trao đổi khi phỏng vấn

- LƯƠNG & PHỤ CẤP:

• Thu nhập: Khoảng 10 triệu VNĐ/ tháng

• Phụ cấp tiếng Nhật:

- N3 & N4: 800 ngàn VNĐ/ tháng

- N2: 1.5 triệu VNĐ/ tháng

CÁC

Với Mức Lương 10 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CHUNG

+ NỮ, Từ 22- 26 tuổi

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, tiếng Anh giao tiếp tốt.

+ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point…)

+ Khả năng sắp xếp công việc, cẩn thận, tỉ mỉ, linh hoạt.

+ Nhanh nhẹn, năng động, khả năng giao tiếp tốt.

+ Mong muốn làm việc lâu dài, ổn định với công ty.

+ Công ty chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường.

Hồ sơ gồm có:

- Đơn xin việc bằng tiếng Anh/ Nhật

- Giấy khám sức khỏe

- CV bằng tiếng Anh/ Nhật (có ảnh và ghi rõ địa chỉ, SĐT)

- Bản sao sổ hộ khẩu

- Bản sao các văn bằng

- Bản sao CMND

Tại Công Ty TNHH Mitsuba Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập & chế độ thưởng hấp dẫn (tăng lương và thưởng hàng năm)

- Làm việc trong môi trường sạch sẽ, máy móc hiện đại, có máy lạnh.

- Ngoài ngày nghỉ Chủ nhật - mỗi tháng được nghỉ thêm 02 ngày thứ bảy.

- Được tham gia các hoạt động hằng năm của Cty : Du Lịch , Team Work , Tiệc ….

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao động Việt Nam & nhiều chế độ đãi ngộ khác của Công ty.

NƠI LÀM VIỆC :

CTY TNHH MITSUBA VIỆT NAM – CHI NHÁNH HƯNG YÊN

LÔ N1 VÀ N2 KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II,

TX. MỸ HÀO , TỈNH HƯNG YÊN.

(CÓ XE ĐƯA ĐÓN ĐI LÀM TỪ HÀ NỘI VÀ NGƯỢC LẠI)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mitsuba Việt Nam

