Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bao Bì Thông Minh Caile Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Thôn Ngọc Tỉnh, Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 18 Triệu

Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng, lập kế hoạch kinh doanh, tiếp cận, tìm kiếm khách hàng.

Sử dụng Email Marketing để gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng, giúp họ dễ dàng tìm hiểu.

Liên hệ trực tiếp với khách hàng tiềm năng từ dữ liệu của công ty hoặc danh sách tự tìm kiếm được, nhằm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và các chương trình ưu đãi.

Giải quyết khiếu nại khách hàng, theo dõi thời gian thực hiện hợp đồng, cung cấp thông tin khuyến mại, hoàn thiện thủ tục ký kết hợp đồng.

Phối hợp với bộ phận sản xuất, kế hoạch, QA đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty về mọi hoạt động liên quan nghiệp vụ kinh doanh công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Có kỹ năng tư duy thuyết trình, thuyết phục và trình bày văn bản tốt;

- Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc:

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh;

- Thành thạo kỹ năng bán hàng, giao tiếp tốt, và có khả năng đàm phán, thương lượng với khách hàng;

- Có khả năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả;

- Có sức khỏe tốt, có thể đi công tác xa

Tại Công Ty TNHH Bao Bì Thông Minh Caile Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương bình quân/tháng: 18 triệu đồng

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bao Bì Thông Minh Caile Việt Nam

