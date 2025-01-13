Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bao Bì TQT làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bao Bì TQT làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Bao Bì TQT
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
Công ty TNHH Bao Bì TQT

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: • Lương cơ bản 7 triệu trở lên + Hoa hồng hấp dẫn, thu nhập không giới hạn theo hiệu quả công việc. • Chế độ bảo hiểm đầy đủ, các phúc lợi theo quy định. • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với cơ hội thăng tiến cao. • Được đào tạo và phát triển kỹ năng thường xuyên. • Các chế độ thưởng, team building hấp dẫn, nghỉ mát hàng năm. • Cơ hội làm việc với các khách hàng lớn, mở rộng mối quan hệ và phát triển nghề nghiệp., Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm kiếm và phát triển khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, đóng gói, xuất nhập khẩu, thương mại.
• Tư vấn và bán hàng các sản phẩm bao bì carton phù hợp với nhu cầu của khách hàng (thùng carton, bao bì carton in ấn, bao bì chuyên dụng...).
• Duy trì và chăm sóc mối quan hệ khách hàng hiện có, đồng thời mở rộng thị trường và xây dựng danh sách khách hàng mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong công tác bán hàng B2B, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bao bì carton
• Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
• Có bằng Lái xe B2
• Tiếng Trung là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Bao Bì TQT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bao Bì TQT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bao Bì TQT

Công ty TNHH Bao Bì TQT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường Phùng Chí Kiên, phường Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

