Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Sói Biển trung thực làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Sói Biển trung thực
- Hà Nội: + Lương cứng từ 8,000,000 + KPI tính theo % doanh thu từng đơn 12 ngày phép/năm Chính sách review lương hàng năm Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp. Có cơ hội tham gia các buổi đào tạo chuyên môn và các khóa học của công ty Hỗ trợ các thiết bị cần thiết trong công việc, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới (có hỗ trợ data)
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng khi có phát sinh về nguồn hàng, vận chuyển
Thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng, thu hồi công nợ
Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của TBP
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, khéo léo
Có khả năng chịu được áp lực
Có khả năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản
Tại Công ty CP Sói Biển trung thực Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Sói Biển trung thực
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
