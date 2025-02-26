Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Sói Biển trung thực làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Sói Biển trung thực làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty CP Sói Biển trung thực
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công ty CP Sói Biển trung thực

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Sói Biển trung thực

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: + Lương cứng từ 8,000,000 + KPI tính theo % doanh thu từng đơn 12 ngày phép/năm Chính sách review lương hàng năm Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp. Có cơ hội tham gia các buổi đào tạo chuyên môn và các khóa học của công ty Hỗ trợ các thiết bị cần thiết trong công việc, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới (có hỗ trợ data)
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng khi có phát sinh về nguồn hàng, vận chuyển
Thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng, thu hồi công nợ
Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của TBP

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên nữ
Giao tiếp tốt, khéo léo
Có khả năng chịu được áp lực
Có khả năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản

Tại Công ty CP Sói Biển trung thực Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Sói Biển trung thực

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Sói Biển trung thực

Công ty CP Sói Biển trung thực

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Thanh Xuân Complex, Số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

