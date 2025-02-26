Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Sói Biển trung thực làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: + Lương cứng từ 8,000,000 + KPI tính theo % doanh thu từng đơn 12 ngày phép/năm Chính sách review lương hàng năm Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp. Có cơ hội tham gia các buổi đào tạo chuyên môn và các khóa học của công ty Hỗ trợ các thiết bị cần thiết trong công việc, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm khách hàng mới (có hỗ trợ data)

Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng khi có phát sinh về nguồn hàng, vận chuyển

Thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng, thu hồi công nợ

Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của TBP

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên nữ

Giao tiếp tốt, khéo léo

Có khả năng chịu được áp lực

Có khả năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản

Thu nhập

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

