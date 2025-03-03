Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL làm việc tại Long An thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Tỉnh Lộ 10, Đức Hoà Đông, Đức Hòa, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Bán hàng tại cửa hàng

- Trưng bày hàng hóa tại cửa hàng

- Vệ sinh cửa hàng sạch sẽ

- Nhập hóa đơn bán hàng lên phần mềm

- Gọi điện thoại chăm sóc khách hàng cũ

- Tìm kiếm chăm sóc khách hàng mới.

- Chịu trách nhiệm hàng hóa và tồn quỹ tiền mặt tại cửa hàng

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Siêng năng, trung thực, chịu khó, chịu học hỏi

- Chịu được bụi bẩn của dầu nhớt.

- Tốt nghiệp 12/12

- Biết sử dụng máy tính cơ bản, không yêu cầu cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8.000.000-9.000.000đ

- Phụ cấp cơm: 25.000đ

- Điện thoại và sim công ty cấp theo hạn mức

- Thưởng hoa hồng doanh số

- BHXH, phép năm

- Thưởng Lễ, Tết đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin