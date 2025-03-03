Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL làm việc tại Long An thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An:
- Tỉnh Lộ 10, Đức Hoà Đông, Đức Hòa, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
- Bán hàng tại cửa hàng
- Trưng bày hàng hóa tại cửa hàng
- Vệ sinh cửa hàng sạch sẽ
- Nhập hóa đơn bán hàng lên phần mềm
- Gọi điện thoại chăm sóc khách hàng cũ
- Tìm kiếm chăm sóc khách hàng mới.
- Chịu trách nhiệm hàng hóa và tồn quỹ tiền mặt tại cửa hàng
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Siêng năng, trung thực, chịu khó, chịu học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 8.000.000-9.000.000đ
- Phụ cấp cơm: 25.000đ
- Điện thoại và sim công ty cấp theo hạn mức
- Thưởng hoa hồng doanh số
- BHXH, phép năm
- Thưởng Lễ, Tết đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NPOIL
