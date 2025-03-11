Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ CAO THIÊN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 16 Triệu

Mức lương 9 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 125 Nguyễn Oanh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

- Chào đón khách ghé thăm, giới thiệu, tư vấn các sản phẩm robot hút bụi, máy chạy bộ, quạt không cánh và tivi Xiaomi... tại Showroom cho khách hàng

- Tìm hiểu nhu cầu và khả năng của khách hàng để tư vấn các sản phẩm phù hợp nhất.

- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trong quá trình giao hàng và sau bán hàng.

- Đảm bảo vệ sinh Showroom luôn sạch sẽ, gọn gàng.

- Kiểm kê hàng hóa, báo cáo hóa đơn bán hàng, kiểm kê số lượng hàng đã bán, báo cáo công việc với quản lý trực tiếp.

- Kiểm tra tin nhắn trả lời khách hàng trên website, zalo, facebook, các sàn TMĐT và trực tiếp bán hàng cho khách hàng có nhu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nữ (chiều cao trên 1m6)

- Độ tuổi: 18-27 tuổi

- Có kinh nghiệm liên quan đến bán hàng, sale, telesale, cskh,.... trên 6 tháng trở lên

- Nhanh nhẹn, trung thực, thật thà

- Ham học hỏi, chăm chỉ

- Sử dụng được tin học văn phòng cơ bản

- Có ngoại hình là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ CAO THIÊN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9-16 triệu/tháng ( Lương cơ bản 7 triệu/tháng + phụ cấp + thưởng...)

- Được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ

- Cơ hội thăng tiến trong công việc như: quản lý cửa hàng,giám sát kinh doanh,....

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

- Tăng lương 01 lần/năm, tăng lương + thưởng đột xuất nếu có thành tích xuất sắc vượt trội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ CAO THIÊN PHÁT

