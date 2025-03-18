Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Bellsystem24 VietNam
- Hà Nội:
- Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1 Số 1 Vũ Phạm Hàm Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
- Thực hiện cuộc gọi ra cho khách hàng theo data có sẵn (data công ty cung cấp). Giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng như: Thẻ ATM, thẻ tín dụng, hỗ trợ khách hàng các khoản vay ... của Ngân hàng.
- Trao đổi về các quyền lợi, các chương trình khuyến mại đặc biệt dành riêng cho khách hàng
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý
Thời gian làm việc: Làm giờ hành chính (8h00 - 17h00), nghỉ CN và Lễ, Tết.
(Làm thứ 7 tuần 1+3 trong tháng Nghỉ thứ 7 tuần 2+4 trong tháng)
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không có nợ xấu ngân hàng.
- Giao tiếp nhanh nhẹn, không nói ngọng, nói lắp, âm hưởng địa phương.
- Cầu thị, ham học hỏi
Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì
- Được training kỹ năng và nghiệp vụ (hưởng trợ cấp đào tạo)
- Hưởng hoa hồng không giới hạn.
- Lộ trình thăng tiến lên các vị trí Trưởng nhóm/Giám sát/Quản lý.
- Được đào tạo leadership cũng như nghiệp vụ chuyên môn tương ứng trong quá trình phát triển đến vị trí mới.
- Được cung cấp toàn bộ trang thiết bị làm việc.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Thưởng Lễ Tết, hiếu hỷ, sinh nhật, cũng như các hoạt động thưởng nóng, giải thưởng từ đối tác ngân hàng khi đạt thành tích hoặc tiến bộ nổi bật.
- Phát triển đa dạng mối quan hệ nghề nghiệp tài chính – ngân hàng (đối tác, khách hàng, đồng nghiệp và quản lý), phục vụ đắc lực cho con đường phát triển trong tương lai.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
