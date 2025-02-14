Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Chuỗi Cung Ứng Kirin làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

1. Research the market to identify, consult, and assist customers with their international sea freight shipping needs.

Nghiên cứu thị trường để tìm kiếm, tư vấn, chăm sóc khách hàng tiềm năng về nhu cầu sử dụng cước vận chuyển quốc tế bằng đường biển

2. Achieve and exceed target goals through email marketing, telemarketing and daily sales visits.

Đạt và vượt qua mục tiêu doanh số thông qua việc gửi email, gọi điện và găp khách hàng.

3. Establish and develop partnerships with local forwarders and overseas agents to secure competitive rates and high-quality services, enhancing customer options and maximizing profitability.

Thiết lập và phát triển các mối quan hệ tốt với công ty giao nhận nội địa và đại lý nước ngoài để đảm bảo mức giá cạnh tranh và dịch vụ chất lượng, mở rộng lựa chọn cho khách hàng và tối đa hóa lợi nhuận.

4. Coordinate with cross-functional departments to address customer requirements and resolve cargo issues.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết yêu cầu của khách hàng và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hàng hóa.

5. Develop and execute plans to build and maintain strong customer relationships, ensuring stable and regular clients.

Phát triển và thực hiện các kế hoạch để xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hang, đảm bảo khách hàng ổn định và thường xuyên.

6. Update the market situation and report to Sales Supervisor / Manager to identify trends, competitor activities, and potential opportunities.

Cập nhật tình hình thị trường và báo cáo cho Quản lý kinh doanh để nhận diện xu hướng thị trường, hoạt động của đối thủ và cơ hội tiềm năng.

7. Attend regular sales meetings to align with team goals and objectives.

Tham gia các cuộc họp bán hàng định kỳ để thiết lập mục tiêu và chiến lược phát triển kinh doanh.

1. Graduated from college or university with a focus on economics, international trade, or related fields.

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các khối chuyên ngành về kinh tế, xuất nhập khẩu.

2. Open to fresh graduates, candidates with relevant experience is preferred.

Chấp nhận sinh viên mới ra trường, ưu tiên các bạn có kinh nghiệm.

3. Good interpersonal and negotiation skills.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

4. Capable of working independently and as part of a team, with the ability to perform well under pressure.

Làm việc độc lập, có khả năng làm việc nhóm, có tinh thần làm việc dưới áp lực cao

5. Good Analytical skills and Customer care skills.

Kỹ năng phân tích và Kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt.

6. Good command of English; knowledge of Chinese is an advantage.

Tiếng Anh tốt. Biết tiếng Trung là 1 lợi thế.

1. Competitive salary starting from 9 million VND (or higher based on experience) with

performance-based bonuses.

Lương từ 9 triệu (hoặc hơn tùy theo năng lực) và thưởng theo doanh số.

2. Public holidays and paid leave according to national regulations.

Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.

3. High opportunities for career advancement.

Cơ hội thăng tiến cao.

4. Holiday bonuses for major festivals throughout the year.

Thưởng các ngày lễ quan trọng trong năm.

5. Insurance and other benefits according to national regulations.

Bảo hiểm và các phúc lợi khác theo quy định nhà nước và công ty

